ضمن أجندة «موسم أبطال الإمارات».. بطولة الإمارات للكيك بوكسينج تنطلق الجمعة

تنطلق منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج فئة الكبار الجمعة في مبادلة دوم – نادي الجزيرة بأبوظبي، بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى الأحد، لتدشن أولى البطولات المحلية ضمن أجندة الموسم الرياضي الجديد 2026 ـ 2027، الذي ينطلق تحت شعار «موسم أبطال الإمارات».

وتجمع البطولة أربعة أساليب تنافسية تشمل منافسات البوينت فايت والكيك لايت على البساط «التاتامي»، إلى جانب اللو كيك و«كي وان» داخل الحلبة، ضمن منافسات تقام وفق لوائح الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج «WAKO».

ويبدأ برنامج البطولة بإجراءات الفحص الطبي والميزان غداً، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، في مقر اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بأبوظبي، تمهيداً لانطلاق المنافسات الرسمية يوم الجمعة.

وتنطلق الأدوار التمهيدية الجمعة من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة مساءً في مبادلة دوم – نادي الجزيرة، فيما تتواصل المنافسات السبت بإقامة نزالات الدور نصف النهائي من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

وتختتم البطولة الأحد بإقامة النزالات النهائية، التي تبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساءً، وصولاً إلى تتويج الأبطال الفائزين في مختلف المنافسات.

وتأتي البطولة في مستهل البرنامج المحلي للموسم الرياضي الجديد، ضمن خطة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج لمواصلة تطوير رياضة الكيك بوكسينج، ورفع المستويات الفنية والتنافسية للاعبين، وتعزيز فرص الاحتكاك بين الأندية والأكاديميات، بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة وإعداد العناصر المميزة للاستحقاقات المقبلة.

كما تمثل البطولة أولى محطات «موسم أبطال الإمارات» 2026 ـ 2027، الذي يتضمن برنامجاً متنوعاً من بطولات المواي تاي والكيك بوكسينج على مدار الموسم، بما يوفر للاعبين والأندية فرصاً متواصلة للمشاركة والتطور ورفع مستويات الجاهزية الفنية.

من جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «تدشّن بطولة الإمارات للكيك بوكسينج الموسم المحلي الجديد في محطة نترقب أن تعكس النمو المتواصل الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة، وتمنح اللاعبين فرصة مبكرة لخوض منافسات رسمية ترفع مستويات الاحتكاك وتدعم جاهزيتهم الفنية».

وأضاف: نتطلع إلى مستويات فنية مميزة تعكس تطور اللاعبين وقوة العمل داخل الأندية والأكاديميات، خاصة مع تنوع أساليب المنافسة في البطولة، بما يمنح المشاركين فرصة لاختبار قدراتهم وتطوير خبراتهم في أجواء تنافسية منظمة.

وتابع: نواصل العمل على تنظيم البطولات التي توفر للاعبين فرصاً مهمة لإبراز قدراتهم ورفع مستوياتهم الفنية والتنافسية، وتدعم دور الأندية والأكاديميات في إعداد وصقل المواهب، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الكيك بوكسينج الإماراتي ويخدم تطلعاتنا للاستحقاقات المقبلة.