دبي تحتضن بطولة عالمية لرابطة المقاتلين المحترفين 14 نوفمبر

​أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين عودة منافساتها إلى دبي 14 نوفمبر المقبل، بحدث عالمي جديد في «كوكاكولا أرينا»، يتصدره نزال على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، يجمع الروسي فاديم نيمكوف، حامل اللقب، ومواطنه سيرجي بيلوستيني، المصنف الثالث في الوزن الثقيل.

وأكدت الرابطة أن عودتها إلى تنظيم البطولات في دبي، ضمن اتفاقية التعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بما يعزز مكانة الإمارة وجهةً لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية ومركزاً بارزاً لرياضات الفنون القتالية المختلطة.

​ويتطلع نيمكوف المصنف الثاني في قائمة أفضل مقاتلي الرابطة على اختلاف الأوزان، إلى الدفاع عن لقبه العالمي بعدما انتقل إلى الوزن الثقيل في 2024، وتوّج باللقب ديسمبر الماضي، كما يمتلك سجلاً احترافياً يتضمن 20 انتصاراً، وسبق له التتويج أربع مرات ببطولة السامبو القتالي، إلى جانب تتويجه سابقاً بلقب بطل الوزن خفيف الثقيل في «بيلاتور».

​ويخوض بيلوستيني المواجهة بسجل يبلغ 15 انتصاراً مقابل 4 هزائم، وحقق 4 انتصارات في 5 نزالات من بينها انتصارات على كارل ويليامز وتيريل فورتشن ورينان فيريرا.

​وأكد خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن عودة منافسات النخبة في الفنون القتالية المختلطة إلى المنطقة سيكون لها تأثير ملموس، وفي مقدمة ذلك دعم السياحة الرياضية الإقليمية، في ظل ما يتوقع أن يستقطبه الحدث من جماهير ونخبة المقاتلين والمدربين من مختلف أنحاء العالم.

​وأضاف أن مجلس دبي الرياضي ارتبط بهذا الحدث البارز خلال نسخه السابقة، انطلاقاً من الإيمان بالإمكانات الكبيرة التي يحملها ليس لدولة الإمارات ودبي فقط، وإنما للمنطقة بأكملها.