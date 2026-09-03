اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج يُطلق أجندة «موسم أبطال الإمارات» 2026-2027

كشف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن أجندة موسمه الرياضي الجديد 2026-2027، والتي تنطلق تحت شعار «موسم أبطال الإمارات». وتضم الأجندة الجديدة زخماً تنافسياً غير مسبوق يشمل 9 بطولات محلية تقام خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى يونيو 2027، إلى جانب المشاركة في 7 استحقاقات خارجية كبرى بين أغسطس وديسمبر 2026، يخوض فيها أبطال الإمارات منافسات محتدمة عبر ثلاث قارات هي: أفريقيا، وأوروبا، وآسيا.

وتستهدف الأجندة الجديدة توسيع قاعدة المشاركة لمختلف الفئات العمرية، وصقل القدرات الفنية والتكتيكية للرياضيين، إلى جانب توفير مسار تنافسي مستدام للأندية والأكاديميات على مدار العام، بما يرفد المنتخبات الوطنية بمواهب واعدة ومؤهلة بصورة مباشرة.

الأجندة المحلية: 10 أشهر من الإثارة «سبتمبر 2026 – يونيو 2027»

ينطلق شريط المسابقات المحلية في سبتمبر 2026 ببطولة الإمارات للكيك بوكسينج «فئة الكبار»، لتليها في أكتوبر بطولة الإمارات للمواي تاي «فئة الشباب»، لتمنح المقاتلين انطلاقة قوية لموسم استثنائي.

وتتجه الأنظار نحو الحدث الأبرز في الأجندة؛ «كأس الإمارات للمواي تاي»، والذي يُقام عبر 3 جولات حاسمة في مختلف إمارات الدولة:

الجولة الأولى: أبوظبي «نوفمبر 2026».

الجولة الثانية: دبي «ديسمبر 2026».

الجولة النهائية: حسم اللقب وتتويج أبطال الموسم «يناير 2027».

وتواصل الرزنامة نشاطها المكثف خلال شهر رمضان المبارك «فبراير ومارس 2027» عبر تنظيم البطولة الرمضانية للمواي تاي والبطولة الرمضانية للكيك بوكسينج، للحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين. يصل التنافس ذروته في أبريل 2027 مع انطلاق بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي «فئة الكبار»، تعقبها بطولة الإمارات للكيك بوكسينج «فئتا الكبار والناشئين» في مايو 2027.

ويُسدل الستار على الموسم الحافل في يونيو 2027 بـ «حفل ختام الموسم الرياضي»، لتكريم الأبطال والمدربين والأندية والأكاديميات الذين أسهموا في صياغة نجاحات هذا الموسم الاستثنائي.

المشاركات الخارجية: حضور إماراتي قوي في 3 قارات

بالتوازي مع المنافسات المحلية، تخوض المنتخبات الوطنية 7 مشاركات دولية رفيعة المستوى بين أغسطس وديسمبر 2026، لترسيخ مكانة الإمارات في أقوى المحافل القارية والعالمية:

22 أغسطس 2026: البطولة العربية للمواي تاي «الشباب والناشئون» – ليبيا.

27 أغسطس 2026: كأس العالم للكيك بوكسينج – بودابست، المجر.

1 سبتمبر 2026: بطولة العالم للمواي تاي – كوسوفو.

18 سبتمبر 2026: بطولة العالم للكيك بوكسينج «الشباب» – إيطاليا.

6 نوفمبر 2026: بطولة العالم للمواي تاي «الشباب» – اليونان.

15 ديسمبر 2026: دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية «AIMAG» – الرياض، المملكة العربية السعودية.

20 ديسمبر 2026: بطولة آسيا للكيك بوكسينج – كمبوديا.

من جانبه، رفع عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي «IFMA»، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللا محدود للقطاع الرياضي، وقال: «نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لقيادتنا الرشيدة على دعمها الراسخ والمستمر للرياضة والرياضيين، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته المباشرة ومتابعته الحثيثة لبرامج الاتحاد. إن هذا الدعم هو المحرك الأساسي لكل إنجاز تحققه رياضتا المواي تاي والكيك بوكسينج، والركيزة التي نعتمد عليها لترسيخ حضورنا على منصات التتويج القارية والعالمية».

وأضاف: «يُسعدنا إطلاق أجندة الموسم الجديد تحت شعار «موسم أبطال الإمارات»، تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة للارتقاء باللعبتين نحو آفاق غير مسبوقة دولياً، ومواصلة جهودنا في اكتشاف المواهب وصقلها، ودعم المنظومة الرياضية الشاملة وفي مقدمتها الأندية والأكاديميات».

واختتم النيادي تصريحه قائلاً: «حرصنا على إعداد أجندة متكاملة تضمن للمقاتلين في جميع الفئات العمرية فرصاً تنافسية منتظمة وعالية المستويات. بالتوازي مع ذلك، نواصل تطوير برامج إعداد منتخباتنا الوطنية لضمان أعلى مستويات الجاهزية. هدفنا واضح ومحدد: تمثيل دولة الإمارات في المحافل العربية والقارية والدولية بصورة تشرف مكانتها وريادتها الرياضية».