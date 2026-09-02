أبوظبي تستضيف 9 من نخبة مصارعي السومو المحترفين في أول بطولة بالإمارات

تستضيف حلبة «سبيس 42 أرينا» في العاصمة أبوظبي منافسات نجوم السومو 26 سبتمبر الجاري، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في أول منافسات دولية احترافية لهذه الرياضة تقام في دولة الإمارات، لتقدم للجمهور في العاصمة فرصة للتعرف عن قرب على واحدة من أعرق الرياضات اليابانية وأكثرها تميزاً.

ويشارك في المنافسات تسعة من نخبة مصارعي السومو المحترفين «ريكيشي» من اليابان ومنغوليا ومصر، يخوضون 36 نزالاً، ضمن قائمة تضم أبطالاً عالميين وحائزين على كأس الإمبراطور، إلى جانب مصارعين يتمتعون بخبرات تمتد لسنوات طويلة في المنافسات الاحترافية.

ولا تقتصر تجربة الجمهور على النزالات، إذ يشهد الحدث موكب دخول المصارعين الرسمي إلى الحلبة والطقوس التقليدية التي تسبق النزالات، بما يتيح للحضور التعرف على جوانب من تقاليد السومو العريقة الممتدة لقرون إلى جانب المنافسات الرياضية.

وقال محمد يحيى، المدير العام لـ«سبيس 42 أرينا»: «تمثل استضافة منافسات السومو الاحترافية للمرة الأولى في دولة الإمارات إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الرياضية في أبوظبي، وفرصة لتعريف الجمهور برياضة عريقة تجمع بين المنافسة والتقاليد الراسخة. ويمنح الحدث الحضور فرصة فريدة لمتابعة منافسات السومو عن قرب، والتعرف على الأجواء التي تمنح هذه الرياضة طابعها المميز».

ويتصدر الياباني إيتشي قائمة المشاركين، وهو أحد الفائزين بكأس الإمبراطور، أرفع ألقاب السومو الاحترافي في اليابان، إلى جانب مواطنه هيروكي، أحد أضخم المصارعين الناشطين في هذه الرياضة.

كما تعكس قائمة المشاركين الانتشار الدولي لرياضة السومو خارج اليابان، إذ يشارك المنغولي ميندي، بطل العالم للسومو في فئة الشباب وبطل السومو الدولي، إلى جانب المصري رامي الجزار، البطل الدولي المتوج بعدد من الألقاب، ليمنح الجمهور في المنطقة صلة خاصة بالمنافسات.

ويكتمل المشاركون بعدد من مصارعي السومو المحترفين من اليابان ومنغوليا، فيما يقام الحدث بالتعاون مع «يو إس إيه سومو»، بما يضمن تقديم المنافسات وفق المعايير الاحترافية مع الحفاظ على الطابع التقليدي للرياضة.

ومع ظهور السومو الاحترافي في دولة الإمارات للمرة الأولى، يمنح الحدث الجمهور فرصة للتعرف عن قرب على تقاليد رياضية نادراً ما تحظى الجماهير في المنطقة بفرصة مشاهدتها.

وتعكس مشاركة مصارعين من اليابان ومنغوليا ومصر الانتشار الدولي لرياضة السومو، مع استمرار ارتباط إرثها وجذورها باليابان.

وفي 26 سبتمبر، تستقبل «سبيس 42 أرينا» حلبة «الدوهيو»، لتمنح الجماهير فرصة نادرة لمتابعة السومو الاحترافي عن قرب، وتسجل محطة رياضية جديدة هي الأولى من نوعها في أبوظبي ودولة الإمارات.