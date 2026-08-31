أهدى الانجاز إلى حاكم الشارقة.. جوجيتسو «الشارقة للدفاع عن النفس» يحسم صدارة «بدون البدلة» بـ86 ميدالية

حسم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول وصدارة منافسات فئة «بدون البدلة» في النسخة الثالثة من بطولة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»، مؤكداً تفوقه للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تألق لاعبوه في الجولة السادسة والختامية التي أقيمت على مدار يومين في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، وحصدوا 86 ميدالية «28 ذهبية، 26 فضية، 32 برونزية».

إهداء الإنجاز

أهدى مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برئاسة أحمد سعيد الجروان، الإنجاز إلى، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للرعاية السامية والدعم اللامحدود اللذين تحظى بهما الرياضة وأبناؤها في الإمارة، مثمناً توجيهات سموه الكريمة بالحفاظ على الأبناء وتطوير شخصياتهم، بما يسهم في إعداد جيل مثالي قادر على خدمة وطنه ومجتمعه.

كما توجه مجلس إدارة النادي بالشكر والتقدير إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على دعمه وتوجيهاته الكريمة ومتابعته المستمرة لأبناء النادي، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

ثلاثية تاريخية

وأكد أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الفوز بلقب منافسات «بدون البدلة» للمرة الثالثة على التوالي في بطولة «خالد بن محمد بن زايد» للجوجيتسو يمثل واحداً من أبرز وأهم الإنجازات التي حققها النادي.

وقال: الإنجاز يكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لتحقيقنا اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وإنما لتزامنه مع التزام لاعبينا بالأخلاق الرفيعة والروح الرياضية العالية، وهو الإنجاز الحقيقي الذي تعمل عليه أسرة النادي ويندرج ضمن رؤيتها.

وأضاف: «نسعى من خلال هذا النهج إلى تعزيز اكتشاف المواهب وتطوير مستويات اللاعبين، وترسيخ ثقافة المنافسة القائمة على الانضباط والاحترام، بما يعزز مكانة النادي في رياضة الجوجيتسو على المستويين الإقليمي والعالمي».

استدامة التفوق

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة النادي ومشرف رياضة الجوجيتسو، سعادة خالد إبراهيم الناخي، أن الإنجاز الثالث على التوالي يؤكد نجاح النهج الذي يتبعه النادي في العمل باستدامة واستشراف المستقبل. وقال: سعداء بهذا الإنجاز الذي ليس جديداً على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في البطولة، بعدما توج بلقب منافسات «بدون البدلة» في النسختين الأولى والثانية، والوصول إلى الإنجاز الثالث على التوالي يؤكد نجاح العمل وفق رؤية مستدامة واستشراف واضح للمستقبل، وهو ما أسهم في تفوق النادي.

وأضاف: «نثمن جهود جميع من أسهم في تحقيق هذا النجاح بأفضل صورة، ونفخر بما يمتلكه النادي من قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على المنافسة والتفوق في أقوى البطولات».

جهود متكاملة

أشرف على النجاح التاريخي محمود لطفي شعبان، المدير التنفيذي للنادي وحميد سبت الشامسي، مدير إدارة الشؤون الرياضية، ونائبه محمد أحمد، وإبراهيم الحوسني، المدير الفني للجوجيتسو ومدرب منتخب الناشئين، وطه عبدالستار صقر، سكرتير نشاط الجوجيتسو، ووليد محمد أحمد، السكرتير الرياضي، والمدربان فيليب سوزا، وإيجور وليام، وحذيفة الذبيان، والإداريان ضمير النجار وياسين بركت.

ويعكس الإنجاز العمل المتكامل الذي يقوم به النادي على المستويات الفنية والإدارية، وحرصه على بناء قاعدة قوية من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع رؤيته في تطوير المواهب وصناعة أبطال قادرين على مواصلة الإنجازات في البطولات المحلية والدولية.