«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر منافسات «بدون البدلة» في بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

حسم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس صدارة منافسات فئة «بدون البدلة» في النسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، مع ختام الجولة السادسة التي أقيمت على مدار يومين في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية والأكاديميات في مختلف الفئات العمرية، لتؤكد البطولة مكانتها كإحدى أبرز المنصات الوطنية لتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، بما يعزز ريادة دولة الإمارات على المستويين القاري والعالمي.

جاءت أكاديمية أدما في المركز الثاني، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية ثالثاً، بعد منافسات امتدت من فئات تحت 12 عاماً وصولاً إلى فئتي الكبار والأساتذة، وأسفرت عن حسم الترتيب النهائي لمنافسات «بدون البدلة» في الموسم الحالي.

شهد اليوم الختامي إقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما خُصص اليوم الأول لفئات تحت 12 و14 و16 عاماً، في أجواء اتسمت بقوة التنافس وتقارب المستويات، بما يعكس التطور الفني الذي تشهده اللعبة، والجهود المتواصلة التي تبذلها الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين وصقل مواهبهم عبر مختلف المراحل العمرية.

أكدت نتائج الجولة استمرار نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في صدارة منافسات «بدون البدلة»، بعدما توج بلقب هذه الفئة في النسختين الأولى والثانية من البطولة، مواصلاً حضوره القوي على مستوى المنافسات المحلية.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن ختام منافسات هذه الفئة يمثل محطة مهمة ضمن موسم البطولة، ويعكس ما بلغته من مستوى تنظيمي وفني متقدم، في ظل اتساع قاعدة المشاركة وتنوع الأندية والأكاديميات وارتفاع المستوى التنافسي.

وأضاف: بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أصبحت إحدى الركائز الأساسية في أجندة اللعبة على مستوى الدولة، لما توفره من فرص منتظمة للاعبين لخوض المنافسات، وما تسهم به من تحفيز الأندية على تطوير برامجها الفنية، إلى جانب دورها في توسيع قاعدة المواهب التي يمكن البناء عليها مستقبلاً. والأهم بالنسبة لنا هو استمرار هذا التطور بصورة متوازنة، وأن تبقى البطولة منصة حقيقية لاكتشاف القدرات ورفع مستوى الأداء.

وأشار إلى أن تنوع الفئات والمشاركة الواسعة يعكسان عمق قاعدة رياضة الجوجيتسو في الدولة، مؤكداً أن الاتحاد يواصل تطوير البطولات المحلية بما يخدم الأندية والمنتخبات الوطنية، ويرفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، بما يدعم المكانة الرائدة للدولة في هذه الرياضة على المستويين القاري والعالمي.

من جانبه، قال فيليبي كاوس، مدرب فئة الشباب في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إن تصدر المنافسات جاء ثمرة عمل جماعي متواصل طوال الموسم، والتزام اللاعبين بالبرامج التدريبية والمحافظة على مستوى ثابت في مختلف الجولات.

وأضاف: «نجاح الفريق لم يعتمد على فئة واحدة، وإنما جاء نتيجة مساهمة لاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، وهو ما يعكس قوة منظومة العمل داخل النادي. والأهم بالنسبة لنا هو مواصلة تطوير اللاعبين، والحفاظ على بيئة تنافسية تدفع كل لاعب إلى تقديم أفضل ما لديه».

بدوره، قال عبدالله الغيثي، لاعب أكاديمية M.O.D الإماراتية والحائز الميدالية الفضية في فئة تحت 18 عاماً للحزام الأزرق وزن 46 كجم: «المنافسات شهدت مستويات عالية، وحرصت في كل نزال على الحفاظ على تركيزي وتقديم أفضل ما لدي. كنت أطمح إلى الفوز بالميدالية الذهبية، لكن الفضية تمثل دافعاً أكبر لمواصلة التدريب وتطوير مستواي. وكل بطولة تضيف إليّ خبرة جديدة، وهدفي الاستفادة من هذه المشاركة والعودة بصورة أقوى في المنافسات المقبلة».

ومع ختام الجولة السادسة، تتواصل منافسات النسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بإقامة الجولة السابعة لفئة «البدلة» في مبادلة أرينا بأبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل، على أن تختتم البطولة بإقامة الجولة الختامية خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل.