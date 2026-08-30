الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو بالإمارات يتوج أبطال الكونغ فو بمدرسة الرهبان

شارك ممثلا الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو - الإمارات، سالم حمدان العامري ودون تيران، في اختبارات أحزمة رياضة الكونغ فو التي أجرتها مدرسة الرهبان للفنون القتالية الأحد الماضي في مقرها الرئيس بمنطقة الراشدية 3 في عجمان، وذلك لتشجيع ودعم المبادرات الرامية إلى تطوير مجتمع الووشو في الإمارات العربية المتحدة وبين الرياضيين الشباب.

حظي الحدث، الذي أقيم لتقييم المواهب الإماراتية الشابة في رياضة الووشو والترويج لها، بدعم من الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو - الإمارات، بحضور رئيس الاتحاد سالم حمدان العامري «أول حكم إماراتي في الووشو» وسكرتير الاتحاد دون تيران، «حكم الووشو»، وذلك من أجل تشجيع الأبطال وكافة المهتمين برياضة الووشو في الإمارات.

وجاءت نتائج الاختبارات التي أقيمت تحت إشراف رئيس لجنة الاختبارات، سيفو شكور، ومساعديه نيثين وسعيد.

كما تم تقييم الطلاب المشاركين في فنون القتال التقليدية «تاولو»، وتمارين الإحماء، ومجموعات الضربات، وتكتيكات الدفاع عن النفس، والتدريب القتالي المنضبط. وقد أظهرت العروض خلال الاختبارات تقنيات يدوية متقدمة، وتسلسلات ركل ديناميكية، وتطبيقات الدفاع عن النفس باستخدام الأسلحة. واجتاز المرشحون اختبارات صارمة شملت المرونة، والتركيز الذهني، والوقفات الأساسية، والانضباط في التدريب القتالي.

وضمت قائمة المشاركين الحاصلين على الأوسمة والأوشحة كلاً من: آرون سافيو سانثوش «وشاح أصفر»، فاطمة ناشا «أخضر»، حديث ساجيت «أخضر»، علياء بونمالاثودي «أزرق»، عادل بونمالاثودي «أزرق»، ميرفا العريب «برتقالي»، سلوى نورين «برتقالي»، ماريا ساجان كورشينكال «برتقالي»، عبدالصمد نجم «أحمر»، آرون بايجو توماس «بني»، إيرين ماريا بينيش «بني».

على جانب آخر، يدعم الاتحاد العربي للووشو كونغ فو – الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال نمو الووشو في جميع أنحاء دولة الإمارات ويستمر في لعب دور مركزي في جهود تنمية تلك الرياضة، تشمل مبادراته الأخيرة والمستمرة توفير حكام رسميين للمسابقات والاختبارات المحلية، وكذلك إقامة دورات تدريبية وورش عمل للتحكيم لرفع المستوى الفني، والشراكة مع الأندية والمدارس لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية، وتيسير اكتشاف المواهب وتوفير مسارات للمشاركة في الفعاليات الوطنية والإقليمية.

إلى جانب تعزيز معايير التدريب والسلامة المتوافقة مع معايير الاتحاد الدولي للووشو. من خلال تقديم الدعم المؤسسي والخبرة، يسهم الاتحاد في ضمان فرص تطوير متسقة وعالية الجودة للممارسين والأندية في جميع أنحاء الدولة.

تتعدد فوائد الووشو لجيل الشباب في الإمارات، حيث تُحسّن اللياقة البدنية والتناسق والمرونة، وتُنمّي التركيز الذهني والانضباط والثقة بالنفس، وتُعلّم الدفاع عن النفس والاحترام، كما تُعزّز العمل الجماعي والاندماج الاجتماعي، وتُمهّد الطريق للإنجاز الرياضي والمنح الدراسية والتبادل الدولي، كذلك تُساعد برامج الاتحاد التي تجمع بين التدريب الفني وتنمية الشخصية الشباب الإماراتيين والمقيمين على تبني أنماط حياة صحية وقيم إيجابية، مع تعزيز الثقافة الرياضية الوطنية.

من جهتها، أكدت الاختبارات التزام مدرسة الرهبان بمعايير التدريب العالية ورعاية الجيل القادم من رياضيي الووشو الإماراتيين، مع تقديم قيادة الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو - الإمارات العربية المتحدة دعماً مؤسسياً قوياً.