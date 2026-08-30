أحمد الجروان: «الدفاع عن النفس» يُسهم في صناعة أبطال المستقبل

اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالتعاون مع النادي الثقافي العربي في الشارقة، فعاليات برنامجه الصيفي الذي أقيم بالتزامن مع العطلة الصيفية، في مبادرة رياضية ومجتمعية هدفت إلى استثمار أوقات فراغ الناشئين وتنمية مهاراتهم وتعزيز حضور الرياضة في حياتهم.

أقيم حفل الختام في مقر النادي الثقافي العربي بالشارقة، بحضور أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والدكتور عمر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي في الشارقة، ومحمود لطفي شعبان، المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وسامي الهامور، عضو اللجنة الرياضية بالنادي الثقافي العربي، ومحمد أحمد، المشرف العام للدورة، والطاقم الفني والإداري للدورة الصيفية، الزيتوني مطيوط المشرف الفني لرياضة الكاراتيه بالنادي، والفنيين محمد بلحسن وأحمد بادوح، وأحمد عبد الوهاب حسن إداري مركز الصفيا، وعدد من أولياء الأمور وأسر المشاركين.

تضمن الحفل تكريم لاعبي النادي ونخبة من المشاركين المتميزين في البرنامج الصيفي، إلى جانب تقديم عروض رياضية في الكاراتيه والدفاع عن النفس، وتوزيع شهادات النجاح والهدايا على المشاركين، وسط أجواء احتفالية جمعت اللاعبين وأولياء أمورهم.

من جهته، أعرب أحمد سعيد الجروان عن سعادته بالمكاسب التي حققها فرع النادي في حديقة الصفيا، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير الرياضات وتعزيز حضورها المجتمعي، ومقدماً الشكر والتقدير إلى الدكتور عمر عبد العزيز على تعاونه ودعمه، وإلى بلدية الشارقة والنادي الثقافي العربي، فضلاً عن المدربين لدورهم في إعداد وتأهيل اللاعبين.

وقال الجروان: صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «يفرح عندما يرى أبناءه الصغار الرياضيين»، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين هم «قادة المستقبل»، وأن رياضات الدفاع عن النفس لا تقتصر فوائدها على الجانب الرياضي، وإنما تمنح ممارسيها الثقة العالية والشجاعة والقدرة على تحمل المسؤولية.

وأوصى الجروان اللاعبين بالالتزام بالانضباط والتحلي بالأخلاق الرياضية، مقدماً الشكر إلى أولياء الأمور على دعمهم المستمر لأبنائهم وحرصهم على مشاركتهم في البرامج والأنشطة الرياضية، كما أشاد بالمستوى المميز الذي قدمه رياضيو النادي، مؤكداً أن ما تحقق من مكاسب يعكس الجهود المتواصلة والخطط التطويرية للنادي، متمنياً لهم مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.