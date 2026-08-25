الجولة السادسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق في دبي السبت

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات الجولة السادسة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة «بدون البدلة»، والتي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي في دبي يومي السبت والأحد 29 و30 أغسطس الجاري.

ويُخصص اليوم الأول من الجولة، السبت، لمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، فيما يشهد يوم الأحد نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، ضمن برنامج يجمع مختلف المراحل العمرية على مدار يومين من المنافسات.

وتكتسب الجولة السادسة أهمية خاصة باعتبارها المحطة الختامية لمنافسات «بدون البدلة» في البطولة، ما يرفع من قيمة نتائجها في حسم الترتيب الخاص بهذه الفئة، ويضع الأندية أمام فرصة أخيرة لتعزيز مواقعها أو تحسين مراكزها قبل إسدال الستار على منافساتها.

وتتطلب نزالات «بدون البدلة» جاهزية فنية وبدنية عالية، في ظل الإيقاع السريع وكثرة التحولات بين الوضعيات، بما يفرض على اللاعبين دقة في التحكم، وقدرة على قراءة تحركات المنافس، وسرعة في اتخاذ القرار واستثمار الفرص خلال النزال.

وكانت الجولة الثالثة، التي استضافتها الفجيرة في أبريل الماضي وخصصت أيضاً لمنافسات «بدون البدلة»، قد شهدت تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، متقدماً على بالمز الرياضية – تيم 777 وأكاديمية M.O.D، لتشكل نتائجها مرجعاً مهماً قبل عودة الأندية إلى الصيغة التنافسية ذاتها في الجولة السادسة.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: تصل البطولة في جولتها السادسة إلى مرحلة تتزايد فيها أهمية كل نزال وكل نقطة، وهو ما ينعكس على مستوى التحضير داخل الأندية وعلى جدية المنافسة بين اللاعبين. وتمنح منافسات بدون البدلة الرياضيين اختباراً مختلفاً من حيث السرعة والتحكم والقدرة على التكيف مع مجريات النزال، بما يدعم تطورهم الفني ويعزز جاهزيتهم لمختلف أنماط المنافسة.

وأضاف: حرصنا منذ انطلاق الموسم على أن تقدم البطولة مساراً تنافسياً متكاملاً يخدم اللاعبين والأندية على حد سواء، ويتيح تقييم التطور الفني بصورة عملية عبر جولات متتابعة. ومع الوصول إلى هذه المرحلة، تصبح النتائج أكثر تأثيراً في سباق الترتيب، وهو ما نتوقع أن يرفع مستوى النزالات في دبي.

وقال ماجد النقبي، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في فئة تحت 16 عاماً: استعددنا لهذه الجولة بشكل مختلف، لأن نزالات بدون البدلة تحتاج إلى سرعة أكبر في الحركة والتركيز والتعامل مع التحولات داخل النزال. ركزت في التدريبات على التحكم والانتقال السريع بين الوضعيات، وهدفي أن أقدم أفضل مستوى ممكن وأسهم في إضافة نقاط مهمة للنادي.

وتواصل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو موسمها بعد الجولة السادسة، حيث تستضيف مبادلة أرينا في أبوظبي منافسات الجولة السابعة لفئة البدلة خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر.