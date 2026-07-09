«الشارقة للدفاع عن النفس» يكرم نخبة من الرياضيين بمبادرتي «هؤلاء صنعوا المجد» و«الأسرة المتميزة»

نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مبادرتين رياضيتين ملهمتين لأبناء المجتمع، وذلك من خلال تكريم نخبة من الكوادر الرياضية، التي أسهمت في تأسيس رياضات الدفاع عن النفس، وذلك تزامناً مع «عام الأسرة»، وضمن فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، الذي يشرف عليه مجلس الشارقة الرياضي، وفي إطار أنشطة «أسبوع الأسرة»، حيث كرم أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة النادي، كلاً من عائلة المرحوم علي بن راشد الجروان بكونه أحد الشخصيات التي أسهمت في نشر رياضة الجودو، وتسلمها بالنيابة ولده عبدالرحمن علي الجروان، كما تم تكريم الحكم الدولي والمحاضر الكابتن أحمد سليمان البلوشي في رياضة الجودو، وتسلمها شقيقه علي سليمان البلوشي، وفي رياضة التايكواندو تم تكريم عائلة المرحوم محمد محمود أحد مؤسسي رياضة التايكواندو، وكذلك تكريم الخبير الدولي زياد حماد لدوره في تطور رياضة التايكواندو، وتم التكريم تثميناً للدور المحوري والمهم في تأسيس رياضات الدفاع عن النفس والاستدامة في تعزيز تطور رياضتي الجودو والتايكواندو،

وشمل التكريم أيضاً عدداً من الأسر المتميزة، التي كان لها دور بارز في صناعة أبطال يتمتعون بالأخلاق العالية والروح الرياضية، إلى جانب تحقيقهم إنجازات رياضية ومجتمعية، وهي: عائلة طارق النابودة، وعائلة صالح الجسمي، وعائلة فاضل الجنيبي، وعائلة عمر المهيري.

وهنأ أحمد سعيد الجروان الشخصيات والأسر المكرمة، مؤكداً أن أسرة النادي تعتز بالاحتفاء بالكوادر، التي تركت بصمات رياضية ومجتمعية، وأسهمت في تحقيق العديد من النجاحات، مشيراً إلى أن هذا التكريم يجسد قيم الوفاء والتقدير لمن خدموا الرياضة، وأسهموا في بناء مسيرتها.

وأضاف أن مبادرة «هؤلاء صنعوا المجد»، إلى جانب تكريم الأسرة المتميزة، تندرج ضمن رؤية النادي الهادفة إلى الاحتفاء بأصحاب العطاء والإنجاز، وترسيخ ثقافة الاعتراف بجهود الرواد، لتكون مصدر إلهام للأجيال المقبلة، وتعزيز قيم الوفاء والتقدير لمن أسهموا في خدمة الرياضة والمجتمع.

وأشار الجروان إلى أن مشاعر الفرح التي ارتسمت على وجوه المكرمين عكست أهمية هذه المبادرة، مؤكداً أن النادي سيواصل إطلاق المبادرات التي تعزز الشراكة المجتمعية، وتكرّم النماذج الملهمة التي كان لها أثر إيجابي في مسيرة الرياضة الإماراتية.