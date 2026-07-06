«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يدشن «عطلتنا غير»

دشن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الأول لبرنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، والذي ينظمه ويشرف عليه مجلس الشارقة الرياضي، من خلال مجموعة من الفقرات الدينية والتوعوية والرياضية والثقافية والفنية، إضافة إلى أنشطة تندرج ضمن «أسبوع الإبداع».



وشهد اليوم الأول أجواء من السعادة والتفاعل الإيجابي بين المشاركين ومقدمي الفقرات المتنوعة، وسط تنوع كبير في البرامج المقدمة التي تهدف إلى تنمية مهارات النشء واستثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية.



ونقل مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، حميد سبت الشامسي، تمنيات رئيس مجلس إدارة النادي أحمد سعيد الجروان بنجاح النسخة الجديدة من برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، متمنياً للمشاركين الاستفادة من البرنامج والاستمتاع بفقراته الهادفة التي تجمع بين الترفيه والتعلم.



كما رحب الشامسي بمقدمي الورش التعليمية والترفيهية ومختلف التخصصات، مرحباً كذلك بالأبناء المشاركين، ومؤكداً أن فريق العمل سيواصل تقديم الدعم الكامل لضمان استمرار النجاح الذي تحقق في السنوات الماضية.



من جانبهم، عبّر أولياء الأمور عن سعادتهم بانضمام أبنائهم إلى البرنامج الذي ينظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مشيدين بالتسهيلات المقدمة، والتي شجعتهم على التسجيل ودفع الآخرين للالتحاق بالبرنامج والاستفادة من أنشطته المتنوعة