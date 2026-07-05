سالم حمدان العامري.. أول حكم إماراتي في رياضة الووشو على مستوى العالم

في لحظة تاريخية للرياضة الإماراتية، نال سالم حمدان العامري شهادة أول حكم إماراتي في رياضة الووشو على مستوى العالم من الاتحاد الدولي للووشو «IWUF»، المعترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك عقب اجتيازه اختبارات الاتحاد الدولي للووشو، وتأتي تلك الخطوة تمهيداً لجهود بذلها سالم العامري من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لهذه الرياضة القتالية في المنطقة، وإسهاماً شخصياً بارزاً منه من أجل تعزيز وتطوير رياضة الووشو.

كما أسهمت دورة التدريب والتأهيل الدولية لحكام الووشو «IWJTCC 2026» التابعة للاتحاد الدولي للووشو، التي حصل عليها وكذلك دورة تدريب حكام الووشو في هايكو، الصين، خطوة هامة في مسيرة الحكم الإماراتي، والذي نال الإشادة من متابعي رياضة الووشو من مختلف أنحاء العالم على هذا الإنجاز المتميز.



يقول العامري: الهدف الذي أسعى إليه هو إنشاء اتحاد رسمي للووشو في الإمارات، وجعل الدولة مركزاً عالمياً لفنون الدفاع عن النفس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كذلك تعزيز العلاقات في هذا المجال مع الصين واستضافة بطولات الووشو الدولية في الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في زيادة السياحة الرياضية في الدولة.



وأكد العامري: أن القيادة الرشيدة هي القدوة والمثل الذي نحتذى ونفخر به، ومع الاعتراف بالووشو كرياضة أولمبية، سنحاول الحصول على الدعم المناسب للارتقاء بهذه الرياضة في الدولة، بهدف إعداد أفضل لاعبي الووشو الإماراتيين وتطوير أبطال أولمبيين إماراتيين في المستقبل.



موضحاً عشقه لرياضة الووشو والتي يعتبرها «روح» الروح الرياضية والتبادل الثقافي، وبفضل جهوده الدؤوبة، تكتسب رياضة الووشو شعبية متزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الهوية الرياضية للمنطقة.



مؤكداً، بمواصلته دعم التطوير والتدريب والمنافسة، يبدو مستقبل الووشو في الإمارات مشرقًا، مُلهمًا الكثيرين لممارسة هذه الرياضة بشغف والتزام، وقد حظيت إنجازاته باهتمام وتهنئة رواد الووشو من جميع أنحاء العالم، مما يُمثل علامة فارقة في تاريخ هذه الرياضة.



بدأ سالم العامري مسيرته في رياضة الووشو عام 2014 مع المدرب دون تيران، وتحت إشراف المدرب براسانا جاياويرا، ثم واصل تدريباته مع الأستاذ أندرو تشيونغ، بتوجيهات من الأستاذ ويليام تشيونغ في أستراليا، وأرست هذه التدريبات المكثفة بالفعل الأساس السليم لإنجازاته المستقبلية مع التزامه الراسخ بتطوير رياضة الووشو في وطنه.



يُعرف العامري بلقب «عراب الووشو» في دولة الإمارات، ويعمل مستشارًا قانونيًا متخصصًا في الترويج لرياضة الووشو في الدولة، كما نظم بنجاح العديد من الفعاليات الترويجية لرياضة الووشو في مختلف أنحاء الدولة، وفي عام 2016، نظم أول ندوة تدريبية وتحكيمية في رياضة الووشو في الإمارات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للووشو، والتي غطت جميع إمارات الدولة،

وجذبت أكثر من 80 مدربًا يمثلون 25 ناديًا للووشو، وحالياً أكثر من ألف طالب يتعلمون الووشو في مختلف الأندية في الإمارات، تُلهم مبادرات سالم حمدان العامري جيلاً جديداً من ممارسي فنون الدفاع عن النفس.



كما أسس سالم العامري الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو في الإمارات العربية المتحدة لتعزيز رياضة الووشو، وهو الممثل المعتمد الوحيد في الدولة من الاتحاد الدولي للووشو، والاتحاد الآسيوي للووشو، والاتحاد العربي للووشو.