«الفجيرة للفنون القتالية» يستقطب 1020 لاعباً ولاعبة في برنامج «أجيال المستقبل»

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية إطلاق النسخة السابعة من البرنامج الصيفي «أجيال المستقبل»، ضمن فعاليات برنامج «صيف الفجيرة 2026».

وأكد في بيان له إقامة الفعاليات خلال الفترة من 5 إلى 31 يوليو الجاري في فروع النادي المختلفة بكل من الفجيرة والبدية ودبا الفجيرة، واعتماد تسجيل 1020 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى 125 آخرين على قائمة الانتظار.



وأوضح أن «أجيال المستقبل» يقدم تجربة رياضية متكاملة تُعد الأكثر تنوعاً ضمن برامج صيف الفجيرة 2026، لممارسة 7 رياضات، هي التايكواندو، والجودو، والكاراتيه، والمبارزة، والمصارعة، والملاكمة، والجوجيتسو، بإشراف مجموعة من المدربين.



ونوه بأن البرنامج يمتد على مدار 4 أسابيع، من 5 إلى 31 يوليو، بواقع 6 أيام مناصفة بين اللاعبين واللاعبات، ضمن برنامج تدريبي وترفيهي متكامل يجمع بين التعلم، وممارسة الرياضة، واكتساب المهارات، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية.