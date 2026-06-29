شرطة أبوظبي تحصد لقب بطولة الشرطة للفنون القتالية

تُوج فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول في منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشرطة للفنون القتالية لفئتي الرجال والسيدات، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمشاركة فرق تمثل قطاعات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.



وكرّم اللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، الفرق الفائزة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتطوير القدرات البدنية والقتالية لمنتسبيها، من خلال دعم البرامج والبطولات الرياضية التخصصية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية، ورفع الكفاءة، والارتقاء بالأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات.



وأشار إلى أن الرياضة الشرطية تمثل ركيزة أساسية في إعداد كوادر أمنية مؤهلة تمتلك اللياقة والمهارة والانضباط، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة واقتدار، ويرسخ ثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين المنتسبين.



شهدت البطولة مشاركة 59 لاعباً ولاعبة، حيث نجح فريق شرطة أبوظبي في إحراز المركز الأول لفئتي الرجال والسيدات، فيما حل فريق شرطة دبي في المركز الثاني للفئتين، بينما جاء فريق شرطة الشارقة في المركز الثالث لفئة الرجال، وحصل فريق وزارة الداخلية على المركز الثالث لفئة السيدات.



ويؤكد هذا الإنجاز تميز شرطة أبوظبي في المحافل الرياضية الشرطية، ويعكس الدعم المستمر الذي توليه القيادة الشرطية لتطوير القدرات الرياضية والبدنية لمنتسبيها، بما يسهم في صقل مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم الميدانية، وترسيخ ريادة شرطة أبوظبي والتميز المؤسسي في مختلف المجالات.