«منتخب الجودو» يعلن القائمة المشاركة في بطولة «غراند برى» بالصين

أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اعتماد قائمة المنتخب المشاركة في بطولة «غراند برى» الكبرى، والتي يستضيفها الاتحاد الصيني، بإشراف الاتحاد الدولي بمدينة تشينغداو الصينية، خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري.



وأكد الاتحاد، أن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني اختار قائمة مؤلفة من 9 لاعبين ولاعبتين للبطولة، هم سيمون قسطنطين «تحت 60 كجم»، ونارمند بيان «تحت 66 كجم»، وناجي يزبيك، ومحمد بيك «تحت 73 كجم»، وعمر جاد، وطلال شفيلي «تحت 81 كجم»، وأرام جورجيان «تحت 90 كجم»، وظفار كوسوف «تحت 100 كجم»، وعمر معروف «فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن 52 كجم»، وإليزا ليتيف «تحت 78 كجم».



وأشار إلى وصول بعثة المنتخب الوطني إلى الصين برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد، تمهيداً للمشاركة في البطولة، والتي تبدأ فعالياتها غداً بإجراء القرعة عبر «تقنية الفيديو»، لتحديد تفاصيل منافساتها.

وأوضح الاتحاد أن المشاركة في البطولة تستهدف حصد المزيد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد 2028، والمنافسة على تحقيق الإنجازات والنتائج المميزة في كل المحافل.