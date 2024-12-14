الشارقة للدفاع عن النفس بطل مهرجان الطفل لتايكواندو الأولاد

أحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، كأس المركز الأول في بطولة مهرجان الطفل للتايكواندو للأولاد والتي أقيمت في الصالة الرياضية لنادي الشارقة للألعاب الفردية ونظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو، وحصد لاعبو الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 10 ميداليات وهي ذهبيتان وأربع فضيات ومثلها برونزية، وشارك في البطولة 14 فريقاً، مما ساهم بظهور المنافسات بشكل مميز.

من جهته، بارك أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة النادي، لمجلس إدارة النادي واللاعبين الفوز بالمركز الأول، معرباً عن سعادته للمستويات الفنية المميزة والروح الرياضية العالية التي قادت لاعبي النادي لكأس المركز الأول والتفوق خلال المنافسات، مبيناً أنه سيتم تعزيز جميع المكاسب الإيجابية للحفاظ على الإنجاز المميز الذي تحقق.

كما ثمن عبد العزيز الحمادي، رئيس مجلس إدارة النادي جهود أسامة محمد الرديني مدير إدارة التدريب الرياضي سكرتير التايكواندو، والدكتور علي علوي المدير الفني للتايكواندو، والمدربين محمد بحاري وياسين جوادي وأشرف عبد الجليل وأشرف عبد الجليل في بناء الفريق وإعداد اللاعبين.

وضمن المنافسات، أحرز الميداليات الذهبية للنادي كل من: سالم راشد الشرع، وأحمد سالم الزعابي، وأحرز الفضيات: عمر عبد القادر آل علي، وجاسم محمد الشامسي، وعبد الله محمد آل علي، ومحمد مبارك الياسي، بينما أحرز البرونزيات: صالح احمد آل علي، محمد جمال الحوسني، عبد الرحمن سعيد مصلح، زايد طارق آل علي.