النيبالية أنيشا خادكا تطارد التاريخ داخل حلبة «UFC»

بدأت البطلة النيبالية أنيشا خادكا رحلتها في فنون الدفاع عن النفس في سن مبكرة من خلال الكاراتيه، حيث أصبحت بطلة وطنية، وبينما كان العديد من الرياضيين ليكتفوا بهذا الإنجاز، كانت تحلم بشيء أكبر، أرادت أن تختبر نفسها أمام أفضل المقاتلين في العالم.



قادها هذا الحلم إلى الملاكمة التايلاندية «مواي تاي»، ثم إلى فنون القتال المختلطة «MMA»، حيث كرست سنوات من حياتها للتدريب والتضحية والمنافسة وتدربت وقاتلت باحتراف في تايلاند، إحدى أصعب البيئات في العالم لرياضيي فنون القتال.



لم تكن رحلتها سهلة فمثل العديد من المقاتلين، واجهت تحديات، وانتكاسات، وإصابات، ولحظات من عدم اليقين، ومع ذلك، لم تزدها كل عقبة إلا إصراراً على مواصلة السعي وراء حلمها.

اليوم، تُعدّ أنيشا من رائدات رياضة الفنون القتالية المختلطة في نيبال. فهي لا تحمل طموحاتها الشخصية فحسب، بل تحمل أيضاً آمال الفتيات الصغيرات اللواتي يحلمن بتجاوز كل العقبات في رياضات القتال.



وقد أثمرت جهودها المضنية عندما فازت بالميدالية الذهبية في بطولة الإمارات للملاكمة التايلاندية عام 2023، مُثبتة أن الإخلاص والمثابرة قادران على تخطي أي تحدٍّ. إلا أن هذا الإنجاز بالنسبة لأنيشا ليس سوى فصلٍ واحدٍ في قصةٍ أوسع.



في الثاني من يوليو المقبل، ستتاح لها فرصة مهمة للمشاركة في نزالٍ احترافي في الفنون القتالية المختلطة، قد يُسهم في رسم ملامح المرحلة التالية من مسيرتها. فبعد سنواتٍ من التدريب المُضني والتضحيات الجسام، يُمثّل هذا النزال أكثر من مجرد منافسة، إنه فرصة للتقرّب خطوة أخرى نحو هدفها الأسمى: أن تُصبح أول مقاتلة نيبالية تُنافس في بطولة UFC.



بالنسبة لأنيشا، هذه الرحلة تتجاوز النجاح الشخصي، فهي تُمثّل تمثيل نيبال على الساحة الدولية، وإلهام الأجيال القادمة من الرياضات، وإثبات أن الأحلام قابلة للتحقيق بغض النظر عن الأصل.

إن مسيرة كل رياضي عظيم تُبنى بدعم من يؤمنون به قبل أن يؤمن به العالم أجمع. بالنسبة لأنيشا خادكا، فإن الثاني من يوليو ليس مجرد نزال عادي، بل هو خطوة أخرى نحو كتابة التاريخ. ولا يزال حلمها واضحاً أن تصبح أول مقاتلة نيبالية تصل إلى بطولة UFC وأن تلهم جيلاً جديداً ليحذو حذوها.