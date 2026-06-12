رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة يدعو إلى تطوير منظومة المكافآت في الحركة الأولمبية

دعا رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريمليف إلى مواصلة تطوير منظومة الرياضة الأولمبية بما يضمن تعزيز الدعم المقدم للرياضيين، مؤكداً أهمية إيجاد آليات أكثر فاعلية لمكافأة الأبطال الذين يشكلون محور نجاح الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم.



وقال كريمليف: النقاشات الأخيرة بشأن الجوائز المالية في الألعاب الأولمبية تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير نماذج مستدامة لدعم الرياضيين، مشيراً إلى أن اللاعبين هم العنصر الأساسي الذي تقوم عليه المنافسات الرياضية وما تحققه من حضور جماهيري وقيمة تجارية وإعلامية.



وأضاف أن الرياضيين اليوم يخوضون مسيرات احترافية تتطلب سنوات طويلة من التدريب والالتزام والتضحيات، الأمر الذي يستدعي توفير المزيد من أشكال الدعم التي تساعدهم على الاستمرار وتحقيق الاستقرار خلال مسيرتهم الرياضية.



وأكد أن تمكين الرياضيين من تأمين مستقبلهم ودعم أسرهم يمثل جانباً مهماً من منظومة الرياضة الحديثة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الأبطال الرياضيين ينعكس إيجاباً على تطور الرياضة واستدامتها.



وأوضح كريمليف أن اللجان الأولمبية الوطنية والحكومات تضطلع بدور أساسي في اكتشاف المواهب وتطويرها وإعدادها للمنافسة على أعلى المستويات، داعياً إلى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الرياضية من أجل تعزيز الدعم المقدم للرياضيين.



وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للملاكمة اعتمد خلال السنوات الماضية برامج للمكافآت المالية في بطولاته المختلفة، إلى جانب تقديم حوافز للملاكمين الذين يحققون نتائج مميزة في المنافسات الدولية، مؤكداً أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الرياضيين وتعزيز مسيرتهم الاحترافية.



وقال إن توفير مكافآت مباشرة للرياضيين يعد أحد النماذج التي يمكن أن تسهم في تطوير الرياضة وتعزيز الشفافية وتحقيق المزيد من الاستقرار للأبطال الرياضيين، مؤكداً استمرار الاتحاد الدولي للملاكمة في توجيه موارده لدعم الملاكمين والمدربين والاتحادات الوطنية.



واختتم كريمليف تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الحركة الرياضية العالمية يرتبط بقدرتها على مواصلة الاستثمار في الرياضيين وتوفير أفضل الظروف لهم، بما يضمن الحفاظ على جاذبية المنافسات الرياضية وتعزيز مكانتها لدى الجماهير والشركاء والرعاة حول العالم.