اتفاقية شراكة بين اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية والأولمبياد الخاص

وقع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية اتفاقية لتعزيز الشراكة مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية 2026، التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، والأندية التخصصية، والمؤسسات التعليمية والصحية، وعدد من الجهات الداعمة. وشهدت المنصة توقيع أكثر من 21 اتفاقية تعاون مع شركاء من مختلف القطاعات.



وأكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس رياضة القوة البدنية، أن هذه الاتفاقية تجسد حرص الاتحاد على ترسيخ شراكات مستدامة تسهم في خدمة أصحاب الهمم وتوسيع فرص مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية وذلك وفقا لرؤية مجلس ادارة الإتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي واستنادا للخطة الاستراتيجية



وأضاف فيصل الغيص الزعابي: «نعتبر هذه الشراكة التزاماً وطنياً يعكس قيم دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم وتعزيز فرصهم الرياضية، ونؤمن بأن استدامة التعاون وتكامل الجهود بين المؤسسات يسهمان في بناء مستقبل أكثر تمكيناً وشمولية للجميع».