اتحاد التايكواندو يمنح «الشارقة للدفاع عن النفس» درع الفريق المثالي للموسم 2025-2026

حصد فريق التايكواندو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس كأس الفريق المثالي للموسم الرياضي 2025-2026، وهي الجائزة التي يمنحها اتحاد الإمارات للتايكواندو سنوياً للفريق الأكثر التزاماً بالمعايير الفنية والسلوكية والإدارية المعتمدة لدى الاتحاد، وذلك للمرة الثانية خلال آخر خمس سنوات، في إنجاز يعكس نجاح منظومة العمل داخل النادي، ويؤكد أن الرياضة تتجاوز حدود التدريبات والمنافسات لتجسد قيماً تربوية وسلوكية راسخة.



جاء هذا التتويج ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققها النادي خلال حفل ختام الموسم الذي نظمه اتحاد الإمارات للتايكواندو، بعدما توج أيضاً بدرع التفوق العام لبطولات التايكواندو لفئات الرجال للموسم الرياضي 2025-2026، فيما نال لاعب النادي خليفة طارق النابودة الشامسي كأس أفضل لاعب لفئة الناشئين، كما حصل المدير الفني للتايكواندو الدكتور علي علوي على كأس المدرب المثالي للموسم ذاته.



من جانبه، أكد علي عبيد الحمودي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ورئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي، أن الحصول على درع الفريق المثالي يمثل وسام فخر واعتزاز لجميع منتسبي النادي، ويعكس نجاح الرؤية التي ينتهجها النادي في بناء شخصية اللاعب المتكاملة.



وقال الحمودي: نفخر بهذا الإنجاز الذي يؤكد أن التميز الحقيقي لا يقاس بعدد الميداليات فقط، وإنما بالالتزام والانضباط واحترام المنافس والقيم التي نغرسها في أبنائنا اللاعبين. حصول النادي على كأس الفريق المثالي للمرة الثانية خلال خمس سنوات يعد دليلاً على استدامة العمل المؤسسي ونجاح البرامج الفنية والتربوية التي ننفذها.



وأضاف: ما تحقق هو ثمرة جهود مشتركة من اللاعبين والمدربين والإداريين وأولياء الأمور، والدعم الكبير الذي يحظى به النادي، وسنواصل العمل من أجل المحافظة على هذه المكانة، والمساهمة في إعداد أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في مختلف المحافل الرياضية.



ولم تقتصر مكاسب النادي على الجوائز الفنية، إذ حصل كذلك على درعي شكر وتقدير؛ الأول تقديراً لمساهمته الفاعلة في إنجاح فعاليات الاتحاد من خلال المشاركة المستمرة لفريقه في بطولات الموسم الرياضي، والثاني تثميناً لتعاونه الدائم والمستمر في استضافة أنشطة وفعاليات الاتحاد، وتسخير إمكاناته المختلفة لخدمة اللعبة على مدى الأعوام الماضية، إلى جانب دوره البارز في رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين، بما أسهم في تطوير رياضة التايكواندو في الدولة.



وساهمت عدة عوامل في تتويج النادي بكأس الفريق المثالي، أبرزها الالتزام والانضباط العالي للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد، والحرص على ترسيخ القيم الرياضية والأخلاقية جنباً إلى جنب مع تحقيق النتائج المميزة