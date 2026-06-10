خليفة الشامسي أفضل لاعب ناشئ في التايكواندو للموسم 2025-2026

حصد خليفة طارق خليفة الشامسي، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، كأس أفضل لاعب في فئة الناشئين للموسم الرياضي 2025-2026، والمقدمة من اتحاد الإمارات للتايكواندو، تقديراً للمستويات المميزة والإنجازات التي حققها خلال الموسم. وبارك مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الجروان، للاعب خليفة الشامسي إنجازه، مثمناً جهود الجهازين الفني والإداري وأسرته للمساهمة بتطوره المميز.



وجاء اختيار خليفة الشامسي بعد تألقه في البطولات المحلية وانضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني للناشئين وتمثيله الدولة في عدد من المشاركات الدولية، حيث نجح في إحراز سبع ميداليات متنوعة بواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات، كما سجل حضوراً لافتاً في بطولة كازاخستان بحصوله على أول ميدالية دولية في مسيرته الرياضية.



ويُعد خليفة الشامسي من أبرز المواهب المواطنة الصاعدة في رياضة التايكواندو، إذ بدأت مسيرته الرياضية مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عام 2023، وما زال يواصل تدريباته وتطوره الفني تحت إشراف المدرب أشرف عبد الجليل.



وأكد خليفة الشامسي أن طموحه يتمثل في مواصلة التميز في رياضة التايكواندو ورفع علم الدولة في المحافل الدولية، وصولاً إلى المشاركة في الدورات الأولمبية المقبلة، معرباً عن ثقته بمستقبل واعد في اللعبة. كما توجه بالشكر والتقدير إلى والديه على دعمهما المتواصل، وإدارة النادي، واتحاد الإمارات للتايكواندو على ما يقدمانه من رعاية واهتمام للاعبين.



من جانبه، أشاد المدير الفني للتايكواندو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الدكتور علي علوي، بإمكانات اللاعب، مؤكداً أن خليفة الشامسي يعد من العناصر الموهوبة التي تمتلك مقومات النجاح، لما يتمتع به من أخلاق عالية وروح رياضية مميزة وطموح كبير، ما يجعله أحد المشاريع الواعدة لمستقبل التايكواندو الإماراتي.