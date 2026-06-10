أبوظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين 17 أغسطس

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي ينظمها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس المقبل في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، على أن تنطلق إجراءات التسجيل في 16 أغسطس المقبل.



وتجسد الاستضافة المتواصلة لهذا الحدث العالمي المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات على خارطة الرياضات القتالية العالمية، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، بما أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً رائداً لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، ووجهة مفضلة للاتحادات الرياضية الدولية.



وأعرب محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن بالغ الامتنان والتقدير للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي والرياضيين، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية للإنجازات المتواصلة التي تحققها الرياضة الإماراتية على مختلف المستويات.



وأضاف الظاهري أن استضافة أبوظبي للبطولة للعام الخامس على التوالي تجسد ريادتها مركزاً عالمياً للبطولات الرياضية الكبرى، وتعكس الثقة الدولية المتنامية التي تحظى بها الإمارات من الاتحادات الرياضية، مشيراً إلى أن النمو المتسارع لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة جاء ثمرة للدعم المستمر، الذي أسهم في توسيع قاعدة الممارسين، وترسيخ ثقافة الرياضة، وتحفيز الشباب على تحقيق الإنجازات ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل الدولية.



وأشار إلى أن البطولة تمثل منصة عالمية لاستعراض مهارات اللاعبين وقدراتهم لتحقيق الفوز وحصد الميداليات، كما تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين مختلف دول العالم، بما ينسجم مع رسالة الإمارات القائمة على نشر قيم التسامح والتنافس الشريف وبناء جسور التواصل بين الشعوب من خلال الرياضة.



من جانبه، قال كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: تواصل بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية المعنية بتطوير المواهب الشابة وإعداد الجيل المقبل من أبطال هذه الرياضة. وتعكس البطولة الالتزام المشترك من مختلف الجهات المعنية بتوفير مسارات تنافسية واحترافية تُمكّن الرياضيين الناشئين من تنمية قدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة للارتقاء بمستوياتهم الفنية.



وتمتد منافسات البطولة على مدار ستة أيام، تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات ضمن ثلاث فئات عمرية، تشمل الناشئين C من 12 إلى 13 عاماً، والناشئين B من 14 إلى 15 عاماً، والناشئين A من 16 إلى 17 عاماً. ويستعد لاعبو المنتخب الوطني لهذه البطولة العالمية عبر تعزيز جاهزيتهم البدنية والذهنية وتطوير مهاراتهم الفنية تحضيراً للمنافسات القوية التي ستشهدها بمشاركة أفضل المواهب العالمية.