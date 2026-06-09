برونزيتان لـ «تايكواندو مليحة» في كأس الاتحاد للشباب والرجال

البيان

حقق نادي مليحة الثقافي الرياضي إنجازاً جديداً بحصوله على ميداليتين برونزيتين في بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو للشباب والرجال «ذكور – إناث»، والتي أقيمت يومي 6 و7 يونيو الجاري، وشكلت مسك ختام الموسم الرياضي 2025-2026.



جاء هذا الإنجاز بعد الأداء المتميز الذي قدمه لاعبا الفريق في منافسات فئة الشباب، حيث تمكنا من اعتلاء منصة التتويج وحصد الميداليتين البرونزيتين، عقب تجاوزهما عدداً من المنافسين في الأدوار الإقصائية، وإظهارهما مستوى فنياً راقياً وروحاً تنافسية عالية طوال منافسات البطولة.



وأشاد عبدالله سالم خصوني الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، بالنتائج التي حققها لاعبا الفريق، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الفنية والإدارية، والدعم المستمر الذي يقدمه النادي لتطوير الألعاب الفردية وصقل المواهب الرياضية.



وأضاف أن النتائج المحققة تمثل ثمرة العمل الجاد الذي ينتهجه النادي في إعداد اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة على أعلى المستويات، معرباً عن ثقته في قدرة أبناء مليحة على مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم النادي في مختلف البطولات والاستحقاقات الرياضية المقبلة.