الشارقة بطلاً لكأس الاتحاد للتايكواندو للمرة السابعة على التوالي

توج نادي الشارقة الرياضي بطلاً لبطولة كأس الاتحاد للتايكواندو للمرة السابعة على التوالي، وذلك في مسك ختام منافسات التايكواندو للموسم الرياضي 2025-2026، والتي استضافتها صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة.



وشهدت البطولة التي جرت على مدار يومين، مشاركة 219 لاعباً ولاعبة في فئات الشباب والآنسات والسيدات والرجال يمثلون 13 نادياً ومركزاً متخصصاً من مختلف أنحاء الدولة، وسط مستويات فنية متميزة عكست التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة.



وتمكن لاعبو الشارقة من تقديم أداء قوي ومميز طوال منافسات البطولة، ليحصد الفريق المركز الأول ويتوج بلقب كأس الاتحاد، مواصلاً سلسلة نجاحاته وإنجازاته المتتالية في اللعبة، ومؤكداً تفوقه الفني وقدرته على المحافظة على اللقب للمرة السابعة على التوالي.



وعلى الصعيد الفردي، تُوج لاعب النادي عمر ياسر بدرع أفضل لاعب من فئة الرجال فيما تُوج ذياب عيسى الشميلي، درع أفضل لاعب لفئة الأشبال، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل النادي ويعكس جودة العمل الفني وبرامج إعداد المواهب التي ينتهجها النادي في مختلف الفئات السنية.



وكرم اتحاد الإمارات للتايكواندو نادي الشارقة الرياضي تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم اللعبة، واستضافته المستمرة للبطولات الرسمية وتدريبات المنتخبات الوطنية ومختلف الفعاليات التي ينظمها الاتحاد.



من جانبه، أهدى المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة والرياضيون في الإمارة، كما أهدى الإنجاز إلى مجلس الشارقة الرياضي وإلى مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، مثمناً جهودهم المتواصلة في توفير البيئة المثالية للنجاح والتفوق.



وأوضح الهاجري أن التتويج باللقب السابع على التوالي يعكس المكانة المتميزة التي وصل إليها النادي في رياضة التايكواندو، بفضل العمل المؤسسي والتخطيط الفني المستمر، مشيراً إلى أن النادي يواصل ترسيخ حضوره كأحد أبرز الأندية على مستوى الدولة في اللعبة، وأن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة.



حضر البطولة وتوج الفائزين، محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وزايد السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وعبدالله السماحي الأمين العام والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية وعدد من أعضاء اتحاد التايكواندو.