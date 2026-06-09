أحمد الجروان: درع التفوق العام للتايكواندو إنجاز يحمل قيمة خاصة

أهدى أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، درع التفوق العام لبطولات التايكواندو لفئات الذكور للموسم الرياضي الرياضي 2025-2026 إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للرياضة والرياضيين، والتوجيهات السامية التي أسهمت في صناعة جيل من المواهب الوطنية القادرة على تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج.



وأكد الجروان أن هذا الإنجاز يحمل قيمة خاصة كونه يُحقق للمرة الأولى في تاريخ النادي، مشيراً إلى أن ما تحقق يعد ثمرة للرؤية الرياضية الحكيمة والدعم المستمر الذي تحظى به الأندية الرياضية في إمارة الشارقة.



وثمّن رئيس مجلس إدارة النادي رعاية ودعم وتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي للمواهب المواطنة، والتي أسهمت في بناء منظومة عمل متكاملة وفريق قادر على تحقيق النجاحات بصورة مستدامة، كما أشاد بالدور الكبير الذي قام به اتحاد الإمارات للتايكواندو في إنجاح الموسم الرياضي وتطوير اللعبة على مستوى الدولة.



وأشاد الجروان بالجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية للنادي وإدارة الشؤون الرياضية والجهازان الفني والإداري واللاعبون وأولياء الأمور وفريق العمل الإعلامي، مؤكداً أن الإنجاز جاء نتيجة عمل جماعي وتكامل الأدوار بين جميع عناصر المنظومة.



كما أثنى الجروان على النتائج المتميزة التي حققها فريق التايكواندو بحصوله على كأس الفريق المثالي، وفوز المدير الفني للنادي الدكتور علي علوي بجائزة المدرب المثالي، إلى جانب تتويج اللاعب خليفة طارق النابودة الشامسي بجائزة اللاعب المثالي لفئة الناشئين.



وشهد الحفل الختامي للموسم الرياضي تكريم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بعدد من الدروع التقديرية، شملت درع الشكر والتقدير لمساهمته الفاعلة في إنجاح فعاليات اتحاد الإمارات للتايكواندو، ودرع التعاون لاستضافة أنشطة وفعاليات الاتحاد، إضافة إلى درع التميز في رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين.