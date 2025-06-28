طفلة إماراتية تهدي والدها ميدالية ذهبية دولية في بناء الأجسام

ابنتي لطيفة هي من أهدتني الميدالية الذهبية، وجعلتني أحقق أغلى إنجازاتي في رياضة بناء الأجسام من 10 سنوات كاملة، هي ملهمتي والتي لم أرَ سواها وأنا على منصة التتويج.

هكذا جاءت تصريحات بطل الإمارات شعيب عبدالله لاعب المنتخب الوطني، بعد فوزه بالميدالية الذهبية ولقب بطل الأبطال في فئة الفيزيك في بطولة دبي برو، التي أقيمت في المركز التجاري في دبي برعاية مجلس دبي الرياضي، قبل أيام عدة وسط مشاركة نوعية لأبطال بناء الأجسام في العالم.

وأكد بطل الإمارات أن أسرته لعبت دوراً كبيراً خلال مسيرته، لكن الإنجاز الأخير كان الأبرز وظهر خلاله مدى الدور الكبير لعائلتي، إنها أفضل مشاركة في مسيرتي الرياضية في بناء الأجسام منذ 10 سنوات كاملة، وعلى الرغم من نجاحي في الفوز بـ 25 ميدالية ملونة منها 6 ذهبيات وجميعها في بطولات العالم وآسيا.

إضافة إلى بطولات دولية كبرى أقيمت في دبي والفجيرة وفي دول أوروبا، إلا أن البطولة الأخيرة كانت هي الأجمل لأن لطيفة ابنتي احتفلت معي على منصة التتويج وكانت «ويه الخير».

وكانت نظراتها لا تفارقني على المسرح خلال المنافسة على الرغم من صغر سنها، وهو ما زادني إصراراً على الفوز بالذهبية لأسعدها. وأوضح النجم الإماراتي أنه عقب فوزه بالمركز الأول في الفيزيك، شارك في اليوم الثاني للبطولة في فئة المحترفين.

وبالرغم من صعوبة المنافسات التي شهدت مشاركة 31 لاعباً محترفاً من أغلب دول العالم، استطاع تحقيق المركز الخامس ليصبح أول لاعب إماراتي ينال لقب بطل الأبطال ويحصل على كارت الاحتراف.

ويصبح ضمن أفضل 5 لاعبين في البطولة، مشيراً إلى أنه أصبح على بعد خطوة واحدة من تمثيل الإمارات في أقوى بطولات العالم المعروفة باسم «مستر أوليمبيا»، والتي تقام في لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً.

مؤكداً أنه سيواصل تدريباته بشكل منتظم وكبير لأجل تحقيق الحلم الذي ينتظره منذ سنوات طويلة، خصوصاً وأنه سيكون الأول في منافسات الفيزيك ولم يسبقه أحد في ذلك. وختم بطل الإمارات تصريحاته، مهدياً إنجازه إلى الأسرة الرياضية الإماراتية للدعم المعنوي الذي وجده طوال فترة استعداداته للمشاركة في البطولة.