مواجهة بيكو وإيفلويف تخطف الأنظار في ليلة النزال بأبوظبي

تشهد الاتحاد أرينا بأبوظبي يوم 26 يوليو الانطلاقة الرسمية لمسيرة آرون بيكو مع منظمة يو إف سي. ويسجل البطل الأمريكي مشاركته الأولى التي طال انتظارها خلال ليلة النزال من يو إف سي: ويتاكر ضد دي ريدر، أمام خصمه غير المهزوم، موفسار إيفلويف، في نزال يمتد لخمس جولات بفئة وزن الريشة، وسيكون للنتيجة دور كبير في منح فرصة النزال على لقب هذه الفئة.

ولمع نجم بيكو طويلاً في فئة وزن الريشة برياضة فنون القتال المختلطة، وكان أحد أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى يو إف سي في وقت سابق من العام الجاري، وتنتظر بيكو مباراة قوية وتحدٍ كبير أمام إيفلويف الذي يدخل النزال مسلحاً بمسيرة تتضمن تسعة انتصارات منذ انضمامه إلى يو إف سي عام 2019.

ونجح إيفلويف في التغلب على عدد من أقوى الأسماء في وزن الريشة، بمن فيهم أرنولد ألين، ودييغو لوبيز، ودان إيجي، وآخرهم بطل وزن الديك السابق ألجامين ستيرلينغ.

ويشتهر بيكو بضرباته القاضية التي لا تخيب، حيث حقق 11 فوزاً من أصل 13 في مسيرته بالضربة القاضية، ويتميز إيفلويف بخبرته ومهاراته الفنية، فضلاً عن دقة إصاباته وأسلوبه الضاغط على الخصم.

ويمكن اعتبار هذا النزال مواجهة كلاسيكية بين قوة الضربات ومهارة السيطرة والقتال الأرضي، إلا أن كلا الرياضيين حققا تطوراً لافتاً في نزالاتهما الأخيرة، مما يبشر عشاق الرياضات القتالية بمواجهة محتدمة تتخطى توقعاتهم.

ويعد نزال بيكو ضد إيفلويف جزءاً من بطاقة نزال قوية، يتصدرها بطل يو إف سي السابق للوزن المتوسط روبرت ويتاكر، الذي يواجه الهولندي المميز رينير دي ريدر.

كما يسعى بطل يو إف سي السابق لوزن الديك بيتر يان إلى تحقيق الفوز الثالث في سلسلة انتصاراته، من خلال التغلب على ماركوس ماكغي، صاحب الضربات القوية، في مواجهة من ثلاث جولات.