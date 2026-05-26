«جودو الإمارات» يشارك في البطولتين العربية والآسيوية بالأردن

أبوظبي - البيان

أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو مشاركة منتخبنا الوطني في البطولتين العربية والآسيوية للأشبال والناشئين والشباب اللتين تقاما بالأردن في يوليو المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه اعتمد برنامج منتخبات المراحل العمرية، وفق خطة الإعداد المقدمة من اللجنة المختصة لتعزيز جاهزيتها ورفع مستوى تنافسيتها.



وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن المنتخبات الوطنية للفئات السنية أمام مرحلة مهمة من الاستحقاقات في البطولات القارية والعربية، خلال الفترة المقبلة، ابتداء ببطولة آسيا للناشئين، في طشقند على مدار يومي 28 و29 مايو الجاري، تعقبها المشاركة في البطولتين العربية والآسيوية في الأردن يوليو المقبل.



وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي إلى تجمع آخر في الفترة المقبلة للاعبين، حيث يضم كل وزن نحو 4 لاعبين على مستوى الدولة، لاختيار المجموعة المشاركة في البطولتين الآسيوية والعربية، وفق مستوى الجاهزية المطلوبة، لضمان المنافسة على أفضل النتائج في الاستحقاقات الخارجية.