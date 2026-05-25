خالد الناخي: ترسيخ مفهوم ثقافة الفوز لدى «الشارقة للدفاع عن النفس» لايقتصر على التتويج بالميداليات

أكد خالد إبراهيم الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مشرف رياضة الجوجيتسو، أن النادي يعمل على ترسيخ مفهوم متكامل لثقافة الفوز لدى اللاعبين، بحيث لا يرتبط الفوز فقط بالميداليات أو النتائج، وإنما بتطوير شخصية الرياضي وصناعة لاعب يمتلك القيم والأخلاق إلى جانب قدراته الفنية.



وأوضح خالد الناخي، أن الفوز الحقيقي يبدأ من تطوير اللاعب لنفسه بصورة مستمرة، وتعزيز ثقته بنفسه، والالتزام بالتدريبات والتعليمات، مبيناً أن كسب ثقة المدرب واحترام الزملاء يعد من أهم النجاحات التي يحققها الرياضي في مسيرته، مضيفاً أن النادي يركز على غرس قيم الانضباط والاحترام والتواضع والصبر والتحكم بالنفس، لما لها من دور كبير في بناء لاعب متوازن داخل وخارج المنافسات.



وأشار عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إلى أن رياضات الدفاع عن النفس تعلم اللاعبين كيفية التعامل مع الفوز والخسارة بالشكل الصحيح، حيث يتعلم اللاعب الاستفادة من الخسارة والعودة بصورة أقوى، إلى جانب أهمية احترام المنافس والحكام والجمهور، باعتبار أن الأخلاق الرياضية تعكس تربية اللاعب وثقافته.



وأضاف مشرف رياضة الجوجيتسو، أن النادي يحرص على إعداد رياضي متكامل يستطيع الموازنة بين الرياضة والدراسة وحياته اليومية من خلال تنظيم الوقت والالتزام، مؤكداً أن اللاعب القدوة لا يبحث فقط عن النتيجة، بل يسعى للتطور المستمر وخدمة مجتمعه بصورة إيجابية، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء الإنسان أولاً، لأن البطولات الحقيقية تبدأ بالأخلاق والاحترام والعمل الجماعي، وهو ما يجعل الرياضي قادراً على تحقيق النجاح داخل الملعب وخارجه.