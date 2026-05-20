منتخب الكاراتيه يفتتح مشاركته غداً في الألعاب الخليجية بالدوحة

أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات دورة الألعاب الخليجية «الدوحة 2026» غداً بقائمة تضم 5 لاعبين في أوزان منافسات الكوميتيه.

وأوضح أن القائمة تتألف من إبراهيم أحمد بخيت «تحت 60 كجم»، وراشد خالد الصريدي «تحت 67 كجم»، وعلي ناصر أحمد «تحت 75 كجم»، وعلي عبدالله آل علي «تحت 84 كجم»، وسيف راشد القايدي «فوق 84 كجم»، إضافة إلى المدربة حوراء العجمي.



وأكد أحمد سالم باصليب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، اكتمال الاستعدادات لمشاركة المنتخب الرديف في الألعاب الخليجية بعد مراحل متدرجة من الإعداد في الفترة الماضية، من خلال البطولات المحلية، آملاً التوفيق للاعبين في المنافسة على النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن المنتخب الأول يستعد في الفترة الحالية بمعسكر داخلي تمهيداً لمشاركته في البطولة الآسيوية.