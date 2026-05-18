«أبوظبي مواي تاي» يتصدر بطولة الإمارات بـ41 ميدالية ملونة

اختتم اتحاد الإمارات للمواي تاي، أمس، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة، التي تم تنظيمها على مدى ثلاثة أيام، في «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة في أبوظبي، بمشاركة 599 لاعباً ولاعبة مثلوا 75 نادياً وأكاديمية، وتنافسوا ضمن 86 فئة وزنية، وتحت إشراف 38 حكماً. وأسفرت نتائج الترتيب العام للبطولة عن تصدر فريق أبوظبي مواي تاي برصيد 41 ميدالية، بواقع 24 ذهبية، و10 فضيات، و7 برونزيات.



وجاء فريق تايجر كيك بوكسينج في المركز الثاني برصيد 34 ميدالية، بواقع 15 ذهبية، و14 فضية، و5 برونزيات، فيما جاء فريق ذا فورس سبورتس في المركز الثالث برصيد 12 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين.



كما سجل عدد من الأندية والأكاديميات حضوراً تنافسياً مميزاً ضمن جدول الميداليات، من بينها الخليج للفنون القتالية، وهاي سكور سبورت، وأكاديمية أدما، ويونيفيرس فيتنس، وتايجر للفنون القتالية، بما يعكس اتساع قاعدة المنافسة وتنوع مراكز إعداد اللاعبين في الدولة.



وجاءت البطولة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد الهادفة إلى تطوير رياضة المواي تاي، وتوفير منصات تنافسية منظمة تتيح للاعبين واللاعبات فرصاً مهمة لاكتساب الخبرة، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الاحتكاك بين مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.



حضر منافسات اليوم الختامي عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إلى جانب بولبونج فانجفاين، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، حيث شارك سعادته في تتويج الأبطال الفائزين في ختام المنافسات.



وشهد اليوم الختامي أيضاً حضور ياسر سالم الساعدي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية بالاتحاد، وناصر المري وأحمد المصعبي، ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي.



وأكد سعادة عبدالله سعيد النيادي، أن بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة قدمت مؤشرات إيجابية مهمة على مستوى المشاركة والتنظيم والأداء الفني، مشيراً إلى أن البطولة تعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة المواي تاي في دولة الإمارات، وقوة الحضور المتنامي للعبة بين مختلف الفئات.



وأعرب عن الاعتزاز بما حققته بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة من نجاحات تنظيمية وفنية، وبما شهدته من مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات والأندية والأكاديميات، موضحاً أن المستويات التي قدمها الأبطال خلال المنافسات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأكاديميات.