دوبوا يعود من الجحيم ويسقط واردلي في ملحمة ملاكمة دموية

استعاد البريطاني دانييل دوبوا، عرش الوزن البرونزي العالمي في مسيرته، وبعد أن أشغله اهتمامه إلى انتصار درامي على مواطنه فابيو واردلي، في ثانية واحدة من أعنف وأشرس النزالات البريطانية في السنوات الأخيرة، والتي توقفت عن الحكم للمواجهة في الجولة الثورية الثانية عشرة بسبب الإصابات القاسية التي تعرض لها واردلي.



واحتضنت قاعة «كو-أوب لايف أرينا» بمدينة مانشستر، ليلة استثنائية أمام أكثر من 23 ألف متفرج، عاشوا مواجهة اتسمت بالقوة والعنف والتقلبات الدرامية منذ اللحظات الأولى.

وبدأ النزال بشكل صادم، بعدما أسقط واردلي منافسه دوبوا أرضاً بعد 10 ثوانٍ فقط من البداية، قبل أن يكرر المشهد مرة أخرى خلال الجولات الأولى، في سيطرة كاملة من الملاكم الذي دخل المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم.



ولكن دوبوا، البالغ من العمر 28 عاماً، أظهر شخصية البطل الحقيقي، ونهض من السقوط مرتين ليعيد ترتيب أوراقه تدريجياً، قبل أن يبدأ بفرض قوته البدنية وضرباته الثقيلة مع تغير واضح في مجريات النزال.

ومع مرور الجولات، تحولت المواجهة إلى حرب مفتوحة، حيث تلقى واردلي ضربات قاسية تسببت في تورم عينه اليمنى ونزيف حاد في الأنف، لكنه رفض الاستسلام وواصل القتال بشجاعة نادرة رغم تدهور حالته البدنية.



وأصبح دوبوا أكثر سيطرة مع كل جولة، مستفيداً من لكماته المباشرة القوية وتحركاته الهجومية العنيفة، بينما بدا واردلي متماسكاً فقط بفضل عزيمته الاستثنائية، رغم معاناته الواضحة داخل الحلبة.

وفي الجولة الحادية عشرة، تدخل الحكم هاورد فوستر، أخيراً لإيقاف النزال بعد 28 ثانية فقط، بعدما أصبح واردلي عاجزاً تقريباً عن الدفاع عن نفسه، لينهي بذلك واحدة من أكثر المواجهات دموية وإثارة في الملاكمة البريطانية الحديثة.



وقال دوبوا عقب الفوز: كانت معركة حقيقية بكل معنى الكلمة، شكراً لفابيو على هذا القتال، كنت أعلم أن لدي قلب محارب، وكان علي النهوض والعودة بقوة أكبر. وأضاف: استخدمت كل ما أملك من مهارات، وأنا الآن الرقم واحد مجدداً، وفابيو محارب قوي وكان شرفاً لي أن أواجهه.



بهذا الانتصار، يفتح دوبوا الباب أمام نزالات كبرى مرتقبة في فئة الوزن الثقيل، بينما لمح المروج الشهير فرانك وارنر، إلى إمكانية إقامة نزال إعادة بين الملاكمين، مؤكداً أن العقد يتضمن بنداً يسمح بذلك.

ووصف وارن المواجهة بأنها «أفضل نزال وزن ثقيل نظمه في حياته»، مشيداً بالشجاعة الاستثنائية التي أظهرها الطرفان داخل الحلبة.



وخرج واردلي، رغم الخسارة، بصورة المقاتل الذي رفض السقوط بسهولة، بعدما صمد أمام سيل من الضربات الوحشية حتى اللحظات الأخيرة، في ليلة ستبقى محفورة في ذاكرة عشاق الملاكمة البريطانية طويلاً.