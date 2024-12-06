30 محترفاً في بطولة الكيك بوكسينغ 14 الجاري

تنطلق 14 ديسمبر الجاري النسخة السادسة من منافسات بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين للرجال والسيدات، في أبوظبي، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينغ (الواكو برو) وبمشاركة 30 مقاتلاً يمثلون 24 دولة.

وتشهد البطولة 15 نزالاً قوياً، يجمع النزال الرئيسي على لقب حزام العالم في فئة السوبر ميدل ويت الصربي نيكولا تودوروفيتش ونظيره الإسباني جوردي ريكيخو كورونادو.

كما تضم قائمة المواجهات نزالاً عالمياً لنجم منتخبنا الوطني محمد تويزي أمام البرتغالي ريكاردو هيلاريو على لقب حزام الإنتركونتينتال في فئة فلاي ويت.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ: «يسرنا تنظيم النسخة السادسة من البطولة بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينغ (الواكو برو)، في إطار خططنا المتواصلة لدعم مسيرة اللعبة».