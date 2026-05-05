اتحاد الجودو يثمن دور 7 من المحكمين منتسبي «الشارقة للدفاع عن النفس»

منح اتحاد الإمارات للجودو 7 من المحكمين من منتسبي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس شهادات النجاح، وذلك بالتزامن مع إقامة بطولة الفجيرة المفتوحة للجودو، التي احتضنها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة مؤخراً.



وجرى تسليم الشهادات بحضور محمد جاسم الأمين العام لاتحاد الجودو، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس الإدارة ومشرف الإمارات الشمالية والأكاديميات، وأحمد سليمان البلوشي، رئيس لجنة الحكام.



وأشاد الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، بالجهود التي بذلها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في استضافة الدورة وتوفير بيئة مثالية لإنجاحها، مؤكداً أن المبادرة أسهمت في رفد اللعبة بعدد من اللاعبين المميزين الراغبين في التحول إلى كوادر تحكيمية مواطنة، ما يعزز من مسيرة تطوير اللعبة والارتقاء بروحها الرياضية.



كما بارك الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، نجاح المبادرة وهنأ الحكام الجدد، مثمناً الروح العالية التي أظهروها، موضحاً أن الفكرة انطلقت من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وتمت دراستها ضمن لجنة الحكام، قبل أن تحظى بدعم وموافقة مجلس إدارة الاتحاد.



وأضاف: إن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكام الجدد مواصلة تطوير قدراتهم بشكل مستمر، مع التزام الاتحاد بتوفير الفرص التحكيمية المناسبة وتأهيلهم بصورة أفضل.

من جانبه، ثمّن أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، جهود اتحاد الجودو، مشيداً بالروح الرياضية للمشاركين، وبالدور الذي قام به مشرف الدورة وإداري الفرق الرياضية ماجد خلف العويس، والذي أسهم في نجاحها.



كما دعا الحكام الجدد إلى استثمار هذه الفرصة لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من النجاحات، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل ركيزة أساسية ضمن خطط النادي لاستثمار الكوادر المواطنة من اللاعبين وبناء مستقبل رياضي مستدام.