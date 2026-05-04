«جودو الإمارات» يتنافس مع 37 منتخباً في بطولة أستانا «غراند سلام»

أستانا - وام

أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 7 لاعبين ولاعبة في بطولة أستانا «غراند سلام» الكبرى، التي ينظمها اتحاد كازاخستان بإشراف الاتحاد الدولي من 8 إلى 10 مايو الحالي، بمشاركة 309 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخبات 38 دولة قاموا بالتسجيل حتى الآن من بينها الإمارات.



وكشف الاتحاد عن موعد وصول البعثة إلى أستانا غداً، استعداداً للمشاركة في البطولة، لتعزيز النقاط التأهيلية للدورة الأولمبية المقبلة 2028، والمحافظة على المستويات التنافسية في البطولات القارية والدولية.



وأوضح أن القائمة تضم بشيرات خرودي «وزن 52 كجم»، وسيمون قسطنطين «تحت 60 كجم»، ونار مند بيان «تحت 66 كجم»، وناجي يزبيك وكريم عبداللطيف، «تحت 73 كجم»، وعمر جاد، «تحت 81 كجم» وأرام جورجيان، «تحت 90 كجم»، وعمر معروف، «فوق 100 كجم».