برنامج حافل لـ«الشارقة للدفاع عن النفس» في «عطلتنا غير»

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن فتح باب المشاركة في برنامج صيف الشارقة الرياضي، «عطلتنا غير»، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتنطلق فعالياته يوم 30 الجاري في مقر النادي في منطقة الرمثاء، ويستمر لغاية 31 يوليو المقبل.

بدورها، ثمنت المهندسة هنادي خليفة الكابوري، المدير التنفيذي للنادي، دعم وتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الجروان وجهود فريق العمل، ما أسهم باعتماد خطة متكاملة ومميزة بهدف إبهار المنتسبين للبرنامج الصيفي.

وكشفت الكابوري، عن أن اللجنة المنظمة المشرفة على برنامج «عطلتنا غير» في النادي، استعدت بشكل مثالي وأعدت مجموعة من البرامج الموجهة إلى الأبناء، وهي ذات طابع ترفيهي وتعليمي ورياضي وثقافي ومجتمعي، تركز على الأخلاق الرياضية والانضباط والعمل الجماعي، إضافة إلى أفكار وبرامج سيتم الإعلان عنها وتنفيذها في وقتها، كما أن البرامج تم اعتمادها وفقاً لاستبيانات مباشرة مع أولياء أمور اللاعبين والمدربين، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وشددت على أن مبادرة «مواهب واعدة» ستكون في واجهة فعاليات ومبادرات البرنامج الصيفي، إضافة إلى ورش نوعية تهدف إلى استثمار وقت الفراغ بشكل مثالي.

من جهته، كشف محمد أحمد، منسق شؤون مراكز التدريب في النادي والمنسق العام على فقرات البرنامج، أن الفترة الزمنية ستكون في خمسة أسابيع بخمسة عناوين مختلفة، وهي بالترتيب «أنا مبدع»، يليه «هنا الشارقة»، ثم «أنا المجتمع»، و«أنا رياضي» ويختتم في أسبوع «أنا المستقبل»، مبيناً أن المشاركة ستكون مفتوحة للذكور في أعمار «من 8 حتى 12 سنة» و«من 13 حتى 16 سنة» بمجموعتين مختلفتين، مشيرة إلى أن البرنامج يضم فقرات متجددة عن نسخة العام الماضي، وأن برامج تخصصية عن رياضات الدفاع عن النفس ستكون حاضرة خلال المعسكر.