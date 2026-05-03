شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان ألقاب ختام الدوري العام للكاراتيه

تقاسم ناديا شباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية ألقاب ختام الدوري العام للكاراتيه لفِرَق «الكوميتيه» لفئات السيدات والناشئات والرجال والناشئين لموسم 2025-2026، بعد منافسات اختُتمت السبت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 111 لاعباً ولاعبة، يمثلون 11 نادياً.



وفرض الناديان هيمنتهما على مجريات البطولة، إذ أحرزت لاعبات شباب الأهلي لقبي فئتي السيدات والناشئات، بعد تتويجهن بدرعي الدوري العام، فيما برز نادي الشارقة للألعاب الفردية في منافسات الذكور، بحصده لقبي الناشئين والرجال، ليؤكد الطرفان حضورهما القوي، وتقاسمهما منصات التتويج في منافسات الكوميتيه، ضمن الدوري العام للكاراتيه لفِرَق الكاتا والكوميتيه للذكور والإناث.



وشهد حفل الختام ومراسم التتويج، حضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إلى جانب سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام.



وجاءت نتائج منافسات الكوميتيه على النحو التالي:



في فئة السيدات، حل نادي شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه فريق شرطة دبي في المركز الثاني، فيما جاء أكاديمية ماغمادور ثالثاً. وفي فئة الناشئات، أحرز نادي شباب الأهلي المركز الأول، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني، بينما حل مركز طوروسيان الرياضي ثالثاً.



أما في فئة الرجال، فحقق نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول، متقدماً على نادي كلباء الرياضي الثقافي صاحب المركز الثاني، فيما جاء نادي الذيد الرياضي ثالثاً.

وفي فئة الناشئين، توّج نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، تلاه نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، بينما حل نادي الذيد الرياضي في المركز الثالث.