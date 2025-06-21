بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين تقام للمرة الأولى في منطقة العين

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تُقام النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو 2025، في مركز «أدنيك» العين.

الحدث الذي يُنظَّم لأول مرة في منطقة العين، سيشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة.

ويُنظِّم الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة هذه البطولة ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الرابع على التوالي، في خطوة تعكس الشراكة المثمرة والمستدامة بين الاتحادين، وتؤكّد حجم الثقة المتنامية في قدرة دولة الإمارات على تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية.

وبهذه المناسبة، توجّه عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه الدائم لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكداً أن رعاية سموه للنسخة السادسة من البطولة تشكل دعماً كبيراً لهذا الحدث الرياضي، وحافزاً لأبناء وبنات الوطن للمضي قدماً في مسيرة التميز والتفوق، إسهاماً في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وجهة مثالية

وجرى اختيار منطقة العين لاستضافة البطولة لما تتمتع به من مقومات متكاملة تجعلها وجهة مثالية للفعاليات الرياضية العالمية، إذ تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والمرافق الرياضية الحديثة، والمقومات السياحية والثقافية الفريدة.

ويعكس هذا الاختيار أيضاً المكانة المتقدمة لمنطقة العين على خارطة الرياضة والسياحة الإقليمية والدولية، ويُتيح في الوقت نفسه للرياضيين والوفود المشاركة فرصة التعرُّف على ثقافة المجتمع وتراثه الأصيل، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والرياضي.

وتبذل اللجنة المُنظِّمة جهوداً متواصلة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من أجل تنظيم نسخة متميزة على المستويات كافة، تتماشى مع طموحات اللاعبين المشاركين وتوقعات الجماهير القادمة من جميع دول العالم، وتعكس في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في أبناء الوطن وصناعة أبطال المستقبل.