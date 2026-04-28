42 مقاتلاً يشعلون أجواء «محاربي الإمارات» في أبوظبي



تستعد سلسلة بطولات محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي تنظمها بالمز الرياضية، لفتح صفحة جديدة في مسيرتها المتصاعدة، مع إقامة النسختين 70 و71 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة مجموعة مميزة من المقاتلين من مختلف دول العالم، في حدث مزدوج يؤكد الحضور المتنامي للبطولة على الساحة الدولية.



وتقام منافسات النسخة 70 يوم الجمعة 8 مايو، فيما تستكمل الإثارة في اليوم التالي بإقامة النسخة 71، وذلك على صالة سبيس 42 في شاطئ الراحة بأبوظبي، حيث ينتظر أن يشهد الحدث حضوراً جماهيرياً كبيراً ومواجهات قوية تعكس تنوع المدارس القتالية المشاركة وتطور البطولة.



وأنهت اللجنة المنظمة كافة التحضيرات الفنية والتنظيمية للنزالات تقام بمشاركة 42 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون عدة دول وخلفيات قتالية مختلفة، في تأكيد واضح على الطابع العالمي الذي وصلت إليه «محاربي الإمارات»، كما تقرر عقد مؤتمر صحفي يوم 6 مايو للإعلان عن التفاصيل النهائية، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.



وتتجه الأنظار إلى أبرز النزالات المنتظرة، حيث تشهد النسخة 70 مواجهة قوية في الوزن الثقيل تجمع بين المغربي بدر مذكوري والبرازيلي إدوارد نيفيس، فيما تتصدر مواجهة لقب الوزن الخفيف بين الأرميني مارتون ميزهلوميان والأوكراني فلاديسلاف ردونيف مواجهات النسخة 71.



وأكد فؤاد درويش أن النسختين تمثلان محطة جديدة في مسيرة البطولة، معرباً عن تطلعه لتقديم حدث استثنائي يواكب المكانة التي وصلت إليها «محاربي الإمارات» عالمياً. وأضاف أن أبوظبي تواصل ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخبرتها التنظيمية، وهو ما يسهم في تعزيز حضور البطولة ورفع سقف الطموحات في كل نسخة جديدة.