الفجيرة للفنون القتالية بطلاً لدوري الأندية للمصارعة

تُوّج نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب دوري الأندية للمصارعة، بعد تصدره منافسات فئتي تحت 13 و17 عاماً، في الجولة النهائية للمسابقة التي أقيمت في صالة استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، بمشاركة 160 لاعباً من مختلف أندية الدولة.



شهدت المنافسات أمس حضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



وجاءت الجولة الختامية لتحديد المتأهلين إلى منافسات كأس الاتحاد، حيث تأهل 160 لاعباً إلى المرحلة المقبلة، في إطار جهود اتحاد الإمارات للمصارعة لتوفير مسارات تنافسية مستدامة تسهم في صقل المواهب وتعزيز انتشار اللعبة.



وأكد الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان أن تنظيم البطولة يأتي ضمن خطط الاتحاد لتطوير رياضة المصارعة عبر إقامة بطولات نوعية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز المستوى الفني ويرفع جاهزية اللاعبين، مشيراً إلى أن دوري الأندية يسهم في ترسيخ ثقافة التنافس وتوفير بيئة مناسبة لتطوير المهارات ودعم حضور اللعبة على مستوى الأندية.



وأضاف: إن الاتحاد يواصل العمل وفق رؤية استراتيجية لاكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها، وتوفير منصات تنافسية تسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.



وتعد الجولة النهائية محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير منظومة المصارعة وتعزيز حضورها محلياً، من خلال توفير بيئة تنافسية تسهم في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل الدولة مستقبلاً.



من جانبه، قال أليكس ليبن، رئيس قسم تطوير المواهب في اتحاد الإمارات للمصارعة، إن ختام منافسات الموسم الأول للبطولة شهد مشاركة واسعة من الأندية، ما يعكس النمو المتسارع للعبة في الدولة، مؤكداً أن البطولة تمثل انطلاقة لمزيد من النجاحات في المواسم المقبلة.



وأضاف إن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق المنافسات في الموسم القادم عبر إضافة فئات جديدة، من بينها منافسات السيدات، إلى جانب إطلاق مبادرات تطويرية تدعم بناء منظومة متكاملة للمصارعة.



وأشار إلى أن العمل جارٍ على بناء منتخب وطني قوي، مؤكداً أن ما تحقق يمثل بداية لمسيرة تطويرية تستهدف تحقيق مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة. وعبّر عدد من اللاعبين الفائزين عن سعادتهم بالتتويج، مؤكدين حرصهم على تطوير مهاراتهم استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد المقبلة.