«جودو الإمارات» يخوض تحدي دوشانبي بثلاثة أوزان

أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة دوشانبي «جراند سلام» الكبرى، المقررة في طاجيكستان بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تقام خلال الفترة من 30 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل، في 3 أوزان، ضمن منافسات الخفيف والمتوسط للرجال والسيدات، والثقيل للسيدات.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن القائمة النهائية للمنتخب تتألف من اللاعبين كريم عبد اللطيف «تحت 73 كجم»، وعمرو جاد «تحت 81 كجم»، واللاعبة إليزا ليتيف «تحت 78 كجم».

ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب إلى دوشانبي غداً للمشاركة في البطولة، التي تبدأ مراسمها بإجراء القرعة يوم الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو، تمهيداً لانطلاق المنافسات التمهيدية في اليوم التالي بقاعة قصر التنس في مدينة دوشانبي.

ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، إلى جانب المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.