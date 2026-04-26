رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تختتم بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية بنجاح



اختتمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بنجاح منافسات بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية 2026 لمنافسات البدلة وبدون بدلة، التي أقيمت في الإكوادور تحت رعاية مجموعة «إيدج»، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات والأوزان، وحضور لافت واهتمام كبير من اللاعبين المحليين.



وشهدت البطولة مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية عكست التطور المتسارع لرياضة الجوجيتسو في أمريكا اللاتينية، حيث برز عدد من الأبطال الذين نجحوا في تحقيق الميداليات الذهبية، من بينهم اللاعبة الإكوادورية ساريتا غوتيريز كيروز، إلى جانب كل من إستيفاني أليخاندرا توليدو أريزاغا، وأندريا مالدونادو، الذين قدموا أداء قوياً أكد جاهزيتهم وتطور مستواهم الفني.



وحظيت البطولة باهتمام واسع من اللاعبين المحليين في الإكوادور، الذين حرصوا على المشاركة والوجود بقوة في مختلف الفئات، في مؤشر واضح على تنامي شعبية الجوجيتسو في الدولة، والدور الذي تلعبه بطولات الرابطة في استقطاب المواهب وصقل قدراتها.



وأعرب اللاعبون المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، مؤكدين أن هذه البطولات توفر بيئة احترافية عالية المستوى، وتمنحهم فرصة حقيقية للتطور والاحتكاك مع نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم.



وأكدوا أن أبوظبي تواصل أداء دور محوري في نشر رياضة الجوجيتسو على المستوى الدولي، من خلال تنظيم بطولات عالمية بمعايير تنظيمية متميزة، تسهم في توسيع قاعدة الممارسين وتعزيز حضور اللعبة في مختلف القارات.



وتواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو من خلال أجندتها العالمية دعم انتشار الرياضة وترسيخ مكانتها رياضة تجمع بين الشعوب والثقافات، في ظل شراكات استراتيجية تسهم في تطوير البطولات والارتقاء بتجربة اللاعبين والجماهير على حد سواء.