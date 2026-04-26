شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان ألقاب دوري الكاراتيه للكوميتيه

توج ناديا شباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية بطلين للدوري العام للكاراتيه لفِرَق «الكوميتيه» للموسم الرياضي 2025 ـ 2026، في ختام المنافسات التي أُقيمت السبت على صالة نادي الشارقة «فرع الحزانة»، بمشاركة 123 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 نادياً.



وتقاسم الناديان الهيمنة على ألقاب البطولة، إذ فرضت لاعبات شباب الأهلي سيطرتهن على منافسات الإناث بعد إحرازهن درع الدوري في فئتي الفتيات والآنسات، فيما حصد نادي الشارقة للألعاب الفردية لقب منافسات الذكور بتتويجه في فئتي الأشبال والشباب، في تأكيد على تفوق الناديين على منصات التتويج.



حضر حفل الختام ومراسم التتويج اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، من بينهم إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وسليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، إضافة إلى الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام.



وجاءت النتائج على النحو التالي: في فئة الآنسات، حل شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه أكاديمية ماغمادور في المركز الثاني، ثم شرطة دبي في المركز الثالث. وفي فئة الفتيات، أحرز شباب الأهلي المركز الأول، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً، فيما حلت أكاديمية ايوان الرياضية ثالثاً.



أما في فئة الشباب، فقد نال نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول، متقدماً على نادي كلباء الرياضي الثقافي في المركز الثاني، وشباب الأهلي في المركز الثالث. وفي فئة الأشبال، تُوّج نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً، فيما جاء نادي الذيد الرياضي في المركز الثالث.