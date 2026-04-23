دبي تستضيف منافسات رابطة المقاتلين المحترفين في أمسية «فخر العرب»



تستضيف دبي منافسات رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «PFL MENA» يوم 24 مايو المقبل في «كوكاكولا أرينا» للمرة الأولى، وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في أمسية رياضية تحمل عنوان «فخر العرب».



ويأتي تنظيم هذا الحدث بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الأضحى المبارك، مما يمنح الجماهير تجربة استثنائية تجمع بين أجواء الاحتفال والرياضة، وفرصة فريدة لمشاهدة نخبة من الأبطال العرب والنجوم الواعدين في رياضة الفنون القتالية المختلطة.



كما تشهد البطولة مشاركة نخبة من المقاتلين يمثلون 11 دولة، مما يؤكد اتساع قاعدة اللعبة في المنطقة، وتحولها إلى منصة تجمع المواهب العربية وتمنحها الفرصة للظهور والتنافس على أعلى المستويات العالمية.



ويخوض الإماراتي محمد يحيى أولى مشاركاته مع الرابطة أمام جماهيره في «النزال الرئيسي»، حيث يواجه التونسي مهدي السعدي ضمن ربع نهائي وزن الريشة. ويجسد هذا النزال طموح الجيل الحالي من المقاتلين العرب؛ إذ يسعى يحيى لتسجيل بداية قوية مدفوعًا بمؤازرة جماهيرية، بينما يدخل السعدي اللقاء بثقة كبيرة ورغبة في فرض اسمه ضمن أبرز المنافسين.



وفي النزال الرئيسي المشارك، تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية بين بطل النسخة السابقة المغربي صلاح الدين هاملي (صاحب السجل الخالي من الهزائم)، والجزائري إلياس ديجورن صاحب الخبرة الطويلة، في لقاء يتسم بالطابع الفني والحماس العالي.



كما تشهد الأمسية مشاركة الموهبة الإماراتية الصاعدة زمزم الحمادي، التي تواصل لفت الأنظار بإنجازاتها في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، لتكون من أبرز الأسماء المنتظرة في هذه الأمسية أمام جمهورها في دبي.



وأكد جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن انطلاق الموسم من دبي يؤكد مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وأضاف قائلاً: الإمارات منصة رياضية عالمية، ودبي تحديداً تعد نقطة التقاء للثقافات والجماهير من مختلف أنحاء العالم، مما يجعلها المكان المثالي لإطلاق موسمنا الجديد.



وأوضح مازيت أن تنظيم الحدث لأول مرة في دبي يعكس التزام الرابطة بتوسيع حضورها في المنطقة، وتقديم أفضل المواهب العربية على مسرح عالمي، خاصة في توقيت مميز يتزامن مع أجواء احتفالية يعيشها الجمهور.



ومن المتوقع أن تشهد «كوكاكولا أرينا» حضوراً جماهيرياً كبيراً من مختلف الجنسيات، في ظل الإقبال المتزايد على هذه الرياضة، وحرص المشجعين على دعم أبطالهم في ليلة تجمع بين التنافس والهوية والانتماء.



يُذكر أن التذاكر قد طُرحت اعتباراً من 20 أبريل الجاري عبر الموقع الإلكتروني لـ «كوكاكولا أرينا»، مع تقديم خصم بنسبة 20% لفترة الحجز المبكر المستمرة حتى 26 أبريل، مما يمنح الجمهور فرصة لضمان مقاعدهم مبكرًا لحضور هذا الحدث المرتقب.