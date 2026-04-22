منتخب الجوجيتسو جاهز لـ«الألعاب الآسيوية الشاطئية» بالصين



اجتاز لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للجوجيتسو بنجاح إجراءات الوزن الرسمية، استعداداً لانطلاق منافسات الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، التي تستضيفها الصين حتى 30 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز منتخبات القارة. وتعد مرحلة الميزان خطوة مهمة تسبق انطلاق النزالات، وتمنح مؤشراً عاماً على جاهزية اللاعبين والتزامهم، بعد فترة من التحضيرات المكثفة.



وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن إجراءات الوزن سارت بسلاسة ووفق الخطة الموضوعة، مع التزام واضح من جميع اللاعبين، الأمر الذي يعكس مستوى الجدية في الاستعداد للبطولة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تمنح مؤشراً إيجابياً على جاهزية اللاعبين قبل خوض المنافسات. وأضاف أن لاعبي ولاعبات المنتخب يدخلون المنافسات بطموح كبير لتقديم أداء قوي، يعكس حجم التحضيرات، التي خضعوا لها خلال الفترة الماضية، في ظل جاهزية عالية وخبرة متراكمة في مثل هذه الاستحقاقات.



من جانبه أكد المدرب غابرييل ألفيس أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزاً ذهنياً وفنياً عالياً، لافتاً إلى تقارب مستويات المنافسة في هذا النوع من البطولات، ما يجعل التركيز على التفاصيل عاملاً حاسماً، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين للتعامل مع مختلف الأساليب ورفع قدرتهم على اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة، معرباً عن ثقته بقدرتهم على تقديم أداء يعكس حجم العمل، الذي تم خلال الفترة الماضية.



ويستهل المنتخب الوطني مشاركته بطموحات كبيرة، لتقديم مستويات قوية، تعكس مكانة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، في ظل منظومة متكاملة من الإعداد والدعم، وهدف واضح في المنافسة على المراكز المتقدمة، ورفع علم الدولة في هذا المحفل القاري.