شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان ألقاب الدوري العام للكاراتيه في موسم حافل بالمنافسة



اختُتمت منافسات بطولة الدوري العام للكاراتيه «الكاتا – فرق» لموسم 2025/ 2026، على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة، يمثلون 10 أندية، في أجواء تنافسية قوية، وحضور جماهيري لافت من محبي اللعبة وأولياء الأمور.



وتوّج نادي شباب الأهلي ونادي الشارقة للألعاب الفردية بلقبي الدوري العام في فئتي الإناث والذكور، بعد سلسلة من النزالات التي اتسمت بالقوة والتقارب في المستويات.

وهيمن شباب الأهلي على منافسات الإناث، بعدما حصد دروع الدوري العام في الفئات الأربع: الفتيات، الناشئات، الآنسات، والسيدات، مؤكداً تفوقه في مختلف المراحل السنية، واستمرارية حضوره القوي على منصات التتويج.



في المقابل، نجح نادي الشارقة للألعاب الفردية في انتزاع لقبي فئتي الأشبال والرجال، فيما أحرزت شرطة دبي لقب فئة الشباب، وذهب لقب فئة الناشئين إلى شباب الأهلي، في توزيع يعكس اتساع قاعدة المنافسة بين الأندية المشاركة.



وشهد حفل الختام حضور عدد من مسؤولي اتحاد الكاراتيه، يتقدمهم إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، ومريم الشامسي رئيسة لجنة المرأة، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إلى جانب المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام.



وفي ما يلي أبرز النتائج: في فئة السيدات، أحرز شباب الأهلي المركز الأول متقدماً على عجمان الرياضي، فيما حل شباب الأهلي أولاً في فئة الآنسات أمام أكاديمية ماغمادور وعجمان. وفي الناشئات، جاء شباب الأهلي في الصدارة، متقدماً على شرطة دبي ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وواصل هيمنته بفئة الفتيات أيضاً.



أما في فئة الرجال، فتوج الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول أمام الذيد وشرطة دبي، في حين أحرزت شرطة دبي لقب فئة الشباب، متقدمة على الشارقة والذيد.

وفي فئة الناشئين، حل شباب الأهلي أولاً أمام الشارقة للألعاب الفردية ومركز الحزام للكاراتيه، بينما حسم الشارقة للألعاب الفردية لقب فئة الأشبال، متقدماً على كلباء وشباب الأهلي.

وتعكس هذه النتائج مستوى التنافس المرتفع بين الأندية، في ظل دعم متواصل من الاتحاد والأندية، وحرص مشترك على تطوير اللعبة، واكتشاف المواهب وصقلها في مختلف الفئات السنية.