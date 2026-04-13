«ثلاثي المنتخب» في قمة الجاهزية لـ «آسيوية الهند»

يواصل ثلاثي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، مؤيد النجار وعز الدين الغفير وزهرة الهاشمي، تحضيراتهم لتمثيل المنتخب الوطني ببطولة آسيا التي تقام في الهند من 9 حتى 17 مايو المقبل، وتمثل بدورها، بجانب دورة الألعاب الآسيوية باليابان في أكتوبر من هذا العام، أفضل إعداد لانطلاق تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028، التي تستهل ببطولة العالم في الصين نهاية العام الحالي.



وكان الإعداد انطلق لهذه البطولات منذ يناير الماضي، بمعسكر مفتوح مستمر حتى موعد السفر إلى الهند، في الأسبوع الأول من مايو، بمشاركة جميع العناصر، وعمل خلاله الجهاز الفني على منح اللاعبين جرعات تدريبية مكثفة، مع العمل على الجانب البدني، وإلزامهم ببرنامج غذائي يراعي التوازن بين الاستشفاء والأداء خلال التدريبات.



وقال أفيناش باندو المدير الفني للنادي: كل الشكر إلى مجلس إدارة النادي، بقيادة المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس مجلس الإدارة، على توفير كل ما يحتاجه الفريق من دعم ورعاية، ليكون العمل بدون أي عقبات أو معوقات، حيث تتوفر أفضل المعدات والأجواء المثالية للإعداد، وهو ما يجعل كل لاعب يقدم أفضل ما عنده في الاستحقاقات المقبلة.



وأضاف: التمارين كانت جيدة، وجميع اللاعبين، بمن فيهم الثلاثي الذي يمثل المنتخب في بطولة آسيا بالهند، وصلوا إلى مرحلة جيدة من الجاهزية، تمكنهم من تحقيق النتائج المرجوة في الفترة القادمة، حيث تم تطوير القدرات بشكل ملحوظ، خاصة عند لاعبي المنتخب، الذين ينتظر منهم تحقيق نتائج مميزة، تعكس حجم العمل الذي تم في الفترة الماضية.