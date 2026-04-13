فريق صقور الجوجيتسو بنادي الإمارات يحصد 8 ميداليات في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

حقق فريق صقور الجوجيتسو بنادي الإمارات إنجازاً مميزاً بحصده 8 ميداليات ملونة خلال مشاركته في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو الجولة الثالثة «بدون بدلة»، التي اختتمت أمس في الفجيرة، بواقع 3 ميداليات ذهبية وفضيتين و3 برونزيات.



وجاء هذا الإنجاز ليعكس المستوى المتطور الذي يقدّمه لاعبو الفريق، والجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجهازين الفني والإداري في إعداد اللاعبين للمنافسات المختلفة، حيث تمكن الفريق من فرض حضوره بقوة بين نخبة من أبرز الأندية المشاركة في البطولة.



وأكدت إدارة النادي أن هذا التميز يُعد دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة، مشيدةً بأداء اللاعبين وروحهم القتالية التي كانت حاضرة طوال مجريات البطولة.