اتحاد الإمارات للملاكمة يطلق شعاره الجديد

أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة إطلاق شعاره الرسمي الجديد.

أوضح الاتحاد أن الشعار يجسد هوية متكاملة تجمع بين الطموح الرياضي والانتماء الوطني، حيث استُلهم تصميمه من قوة الصقر ودلالاته في الشجاعة والقيادة، إلى جانب قيم الانضباط التي تميز رياضة الملاكمة، وروح الوحدة المرتبطة بالمسار الأولمبي.

قالت نسرين علي بن درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، إن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة سعادة أنس ناصر العتيبة، وضع رؤية وطنية للمرحلة المقبلة ترتكز على الدمج بين الطموح الأولمبي والهوية الوطنية، مع التركيز على تحقيق التميز في المشاركات الدولية.

أضافت أن إطلاق الهوية الجديدة يتجاوز الجانب الشكلي، ليعكس التزامًا بتطوير منظومة الملاكمة، ودعم الرياضيين، ورفع مستوى الأداء، بما يعزز مكانة الدولة في المحافل الرياضية العالمية.