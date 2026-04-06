لاعب ليدز يوناتيد يتحول من كرة القدم إلى الملاكمة

تحول الإسكتلندي روس مكورماك إلى خوض تجربة جديدة في عالم الملاكمة، بعد مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم، دافع خلالها عن ألوان أندية عدة، من بينها رينجرز ومذرويل وليدز يونايتد، وترك خلالها بصمة لافتة خلال سنوات نشاطه، قبل أن يبتعد عن أجواء المستطيل الأخضر.



ويبلغ مكورماك من العمر 38 عاماً، ويخوض خلال الفترة الحالية مرحلة إعداد مكثفة في الملاكمة، حيث يلتزم ببرنامج تدريبي احترافي يمتد 6 أسابيع، يركز خلاله على الجوانب البدنية والفنية، في إطار استعداده لنزال مرتقب ضمن فعالية ذات طابع خيري.



ويظهر من خلال تحضيراته أن مكورماك يتعامل مع التجربة بجدية، في ظل التزام واضح بالتدريبات اليومية وانخراطه الكامل في أجواء اللعبة، خاصة أنه كان يمتلك شغفاً بالملاكمة منذ الصغر، وهو ما ساعده على التأقلم مع متطلبات هذه الرياضة.



ورغم أن النزال يأتي في إطار خيري، فإن المؤشرات تشير إلى احتمال مواصلة مكورماك لخوض تجارب أخرى في الملاكمة مستقبلاً، في حال استمر بنفس مستوى الالتزام والتطور، خاصة لما يتميز به من بنية جسمانية قوية ومهارات عالية في الملاكمة.